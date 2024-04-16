Стала известна сумма, которую заработают клубы за выход в полуфинал ЛЧ
Призовые составят 12,5 миллиона евро
16-17 апреля пройдут ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов.
В турнире продолжают играть два игрока сборной Украины – Андрей Лунин (Реал) и Александр Зинченко (Арсенал).
16 апреля сыграют «Боруссия» с «Атлетико» (первый матч 1:2) и «Барселона» с «ПСЖ» (3:2), а 17 апреля встретятся «Манчестер Сити» и «Реал» (3:3) и «Бавария» и «Арсенал» (2:2).
По информации испанского издания Marca, команды, которые сумеют пробиться в полуфинальную стадию, получат призовые в размере 12,5 миллиона евро.
Ранее стали известны еще два клуба, вышедшие в Лигу чемпионов 2024/25.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дэвид Симэн раскритиковал украинского защитника
Полузащитник «Шахтера» верит в вингера «Челси»