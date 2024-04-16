Жузеп ГВАРДИОЛА: «Иногда нам придеться страдать»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала»:

«Мы должны чувствовать это давление. Если мы сосредоточимся на том, что выиграли «Реал» в прошлом году, мы не будем иметь того дополнительного стимула, который нам нужен. Мы должны быть голодными, чтобы соревноваться в этих играх, мы должны принести правильную энергию и нам нужны наши сторонники. Иногда нам придется страдать, потому что невозможно доминировать в течение 90 минут. Мы готовы выступить на максимальном уровне.

Если бы вчера мы играли против «Реала», это было бы совсем не то, что завтра. Нет двух одинаковых игр, они научились с прошлого сезона, мы научились... Мы попытаемся сделать то, что должны сделать. Это наша мечта и то, чего мы хотим достичь».

Матч «Манчестер Сити» – «Реал» Мадрид состоится 17 апреля в 22:00 по киевскому времени. В первой встрече команды сыграли вничью со счетом 3:3.