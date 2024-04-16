Аякс хочет вернуть своего бывшего тренера

«Аякс», который проводит худший сезон в своей новейшей истории, уже ищет нового главного тренера на следующий сезон.

По информации журналист De Telegraaf Майка Фервея, приоритетным вариантом для «Аякса» является Эрик тен Хаг. Другие варианты клуб будет рассматривать только если получит отказ от наставника «Манчестер Юнайтед».

Напомним, тен Хаг уже работал с «Аяксом» в 2017 – 2022 годах, и выводил команду в полуфинал Лиги чемпионов 2019 года. Он возглавил «Манчестер Юнайтед» сразу после ухода из амстердамского клуба.

Ранее сообщалось о том, что заменить тен Хага в «Манчестер Юнайтед» может Антонио Конте.