Манчестер Юнайтед нацелился на экс-тренера Челси и Тоттенхэма
Антонио Конте может заменить Эрика тен Хага
«Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру Антонио Конте на пост главного тренера команды на следующий сезон. Текущие результаты команды не устраивают руководство, и нынешний наставник команды Эрик тен Хаг вряд ли сохранит свою должность летом.
Конте остается безработным с весны прошлого года, когда его уволили из «Тоттенхэма». По ходу нынешнего сезона итальянца приглашал «Наполи», но экс-тренер сборной Италии не хочет возобновлять тренерскую деятельность раньше лета.
Кроме «Тоттенхэма», Конте ранее работал в АПЛ с «Челси» с 2016 – 2018 годах.
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