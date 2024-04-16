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Англия
16 апреля 2024, 14:30 | Обновлено 16 апреля 2024, 14:31
588
0

Манчестер Юнайтед нацелился на экс-тренера Челси и Тоттенхэма

Антонио Конте может заменить Эрика тен Хага

16 апреля 2024, 14:30 | Обновлено 16 апреля 2024, 14:31
588
0
Манчестер Юнайтед нацелился на экс-тренера Челси и Тоттенхэма
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

«Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру Антонио Конте на пост главного тренера команды на следующий сезон. Текущие результаты команды не устраивают руководство, и нынешний наставник команды Эрик тен Хаг вряд ли сохранит свою должность летом.

Конте остается безработным с весны прошлого года, когда его уволили из «Тоттенхэма». По ходу нынешнего сезона итальянца приглашал «Наполи», но экс-тренер сборной Италии не хочет возобновлять тренерскую деятельность раньше лета.

Кроме «Тоттенхэма», Конте ранее работал в АПЛ с «Челси» с 2016 – 2018 годах.

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Антонио Конте Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
Источник Football-Italia
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