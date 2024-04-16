Манчестер Юнайтед нацелился на экс-тренера Челси и Тоттенхэма

«Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру Антонио Конте на пост главного тренера команды на следующий сезон. Текущие результаты команды не устраивают руководство, и нынешний наставник команды Эрик тен Хаг вряд ли сохранит свою должность летом.

Конте остается безработным с весны прошлого года, когда его уволили из «Тоттенхэма». По ходу нынешнего сезона итальянца приглашал «Наполи», но экс-тренер сборной Италии не хочет возобновлять тренерскую деятельность раньше лета.

Кроме «Тоттенхэма», Конте ранее работал в АПЛ с «Челси» с 2016 – 2018 годах.