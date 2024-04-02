Наполи готов сделать солидное предложение Конте

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис готов предложить итальянскому специалисту Антонио Конте контракт с заработной платой в размере 8 млн евро в год, чтобы он согласился стать новым главным тренером неаполитанского клуба.

Как сообщает Goal, Де Лаурентис считает, что Конте, в услугах которого также заинтересована «Бавария», является тем специалистом, который способен вернуть «Наполи» на лидирующие позиции в чемпионате Италии. Подчёркивается, что босс неаполитанского клуба готов предложить 54-летнему специалисту широкие полномочия с точки зрения управления трансферной политикой «Наполи» и назначения нового спортивного директора.

Напомним, последним местом работы Конте был «Тоттенхэм», который он возглавлял с ноября 2021 года по март 2023 года, и с тех пор остается безработным.

После 30 матчей Серии А нынешнего сезона «Наполи», являющийся пока еще действующим чемпионом страны, набрал 45 очков и занимает восьмое место.