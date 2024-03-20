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  4. Бавария предложила контракт итальянскому топ-тренеру
Германия
20 марта 2024, 22:49 |
849
1

Бавария предложила контракт итальянскому топ-тренеру

Чемпионы Германии нацелились на Антонио Конте

20 марта 2024, 22:49 |
849
1
Бавария предложила контракт итальянскому топ-тренеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Мюнхенская «Бавария» сейчас занята поисками нового главного тренера, поскольку нынешний наставник команды, Томас Тухель, покинет клуб в конце текущего сезона. По информации итальянских СМИ, мюнхенский клуб предложил контракт Антонио Конте.

При этом 54-летний итальянский специалист предложение «Баварии» отклонил. Он хочет продолжить карьеру в Серии А.

Еще в конце января в СМИ появилась информация о том, что ближайшим летом Конте возглавит «Милан». Предыдущим местом работы Конте был английский «Тоттенхэм».

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Бавария Антонио Конте Томас Тухель
Источник La Repubblica
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pol-55
Для Баварії добре що відхилив, в Тотемі вже натренував.
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