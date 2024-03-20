Бавария предложила контракт итальянскому топ-тренеру

Мюнхенская «Бавария» сейчас занята поисками нового главного тренера, поскольку нынешний наставник команды, Томас Тухель, покинет клуб в конце текущего сезона. По информации итальянских СМИ, мюнхенский клуб предложил контракт Антонио Конте.

При этом 54-летний итальянский специалист предложение «Баварии» отклонил. Он хочет продолжить карьеру в Серии А.

Еще в конце января в СМИ появилась информация о том, что ближайшим летом Конте возглавит «Милан». Предыдущим местом работы Конте был английский «Тоттенхэм».