Бавария предложила контракт итальянскому топ-тренеру
Чемпионы Германии нацелились на Антонио Конте
Мюнхенская «Бавария» сейчас занята поисками нового главного тренера, поскольку нынешний наставник команды, Томас Тухель, покинет клуб в конце текущего сезона. По информации итальянских СМИ, мюнхенский клуб предложил контракт Антонио Конте.
При этом 54-летний итальянский специалист предложение «Баварии» отклонил. Он хочет продолжить карьеру в Серии А.
Еще в конце января в СМИ появилась информация о том, что ближайшим летом Конте возглавит «Милан». Предыдущим местом работы Конте был английский «Тоттенхэм».
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