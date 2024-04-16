Артем ГАБЕЛОК: «Матч с Оболонью будет более сложным, чем с Днепром-1»

Капитан «Металлиста 1925» Артем Габелок поделился впечатлениями от матча 24-го утра УПЛ против «Днепра-1» (ничья 1:1):

— Довольны ли вы ничьей?

— Учитывая, как складывался матч, ничья – хороший для нас результат. Мы довольны. Постепенно наш состав стабилизировался, и ребята притираются друг к другу. Думаю, что наша команда смотрится, виден прогресс в наших действиях. Поединок с «Днепром-1» заносим в актив. Понятно, что нам нужно выигрывать, чтобы остаться в Премьер-лиге.

— Однако первый тайм сложился трудно для харьковской команды. Так?

— Мы пропустили быстрый гол от Гуцуляка. Я увидел, что нам как-то легко забили гол. Хорошо, что мы не опустили руки. Во втором тайме мы более агрессивно играли. Хотя, могли и пропускать.

— Максим Имереков лучше всех у вас играет головой?

— Да. Максим силен на стандартных положениях. Это его козырь. У нас многое построено на том, чтобы подачи шли на него, ведь Имереков очень хорошо играет на втором этаже.

— Весной это третья ничья для «Металлиста 1925». Это самый важный бал в весенней части чемпионата?

— Очень много очков мы потеряли весной, где, не должны были терять. Вспомним хотя бы нашу игру с «Минаем». Тогда бы и сегодняшняя ничья была бы с иным настроем принята. Одно очко не поднимает нас в таблице.

— Руководители клуба заходили в раздевалку после окончания встречи?

— Заходили. Никто в облаках не витает. Все ждут побед.

— Впереди у вас игра за шесть очков с «Оболонью»…

— Это будем куда как более важный поединок для нас, нежели встреча с «Днепром-1». Я видел матчи «Оболони», это очень хорошая команда, которая агрессивно играет. По всей видимости, у пивоваров хороший микроклимат в команде – они бьются друг за друга. Так, что впереди нас ждет более сложный матч.