Жузеп ГВАРДИОЛА: «Я очень уважаю Реал, но не боюсь»
Тренер «Манчестер Сити» – о матче Лиги чемпионов
Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» (17 марта, первый матч – 3:3):
«Они знают, что мы выйдем на игру и попытаемся их обыграть. Надеюсь, завтра будет хорошая игра. Анчелотти может преподнести несколько сюрпризов. Мы должны действовать лучше, чем в первой игре, они хорошо сыграли, а мы должны скорректировать свои действия.
Я их очень уважаю, но я их не боюсь. Я хвалю их, потому что я так думаю. Вы мне не верите. Если я скажу о траве в конце дня, то это их проблемы, но если они считают, что это нормально, то это нормально. Если они победят меня, как это случалось много раз, мы поздравим их и пожелаем удачи в будущем».
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