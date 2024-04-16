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  4. Байер мог купить звездного игрока сборной Украины, который перебрался в АПЛ
Англия
16 апреля 2024, 18:47 |
1264
0

Байер мог купить звездного игрока сборной Украины, который перебрался в АПЛ

Чемпион Германии в свое время предлагал за Михаила Мудрика 22-23 миллиона евро

16 апреля 2024, 18:47 |
1264
0
Байер мог купить звездного игрока сборной Украины, который перебрался в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал, что вингер «Челси» Михаил Мудрик в свое время мог перейти из донецкого «Шахтера» в леверкузенский «Байер».

«Мудрик был очень близок к «Байеру». Очень. Он ездил в Леверкузен, был в офисе клуба, прогулялся по «Бай Арене».

Но те финансовые условия, которые предлагал ему «Байер», и те, которые сейчас у него есть в «Челси», – невозможно сравнивать. И «Байер» давал совсем не те деньги за игрока, 22-23 миллиона. Это было лето 2022 года. Мудрик тогда очень хотел перейти, но потом была блестящая его игра в Лиге чемпионов и предложение от «Челси», – рассказал Цыганык.

Ранее сообщалось, что Мудрик счастлив в «Челси» и не думает об уходе.

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Дмитро Олійник Источник: Циганик LIVE
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