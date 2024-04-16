Байер мог купить звездного игрока сборной Украины, который перебрался в АПЛ
Чемпион Германии в свое время предлагал за Михаила Мудрика 22-23 миллиона евро
Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал, что вингер «Челси» Михаил Мудрик в свое время мог перейти из донецкого «Шахтера» в леверкузенский «Байер».
«Мудрик был очень близок к «Байеру». Очень. Он ездил в Леверкузен, был в офисе клуба, прогулялся по «Бай Арене».
Но те финансовые условия, которые предлагал ему «Байер», и те, которые сейчас у него есть в «Челси», – невозможно сравнивать. И «Байер» давал совсем не те деньги за игрока, 22-23 миллиона. Это было лето 2022 года. Мудрик тогда очень хотел перейти, но потом была блестящая его игра в Лиге чемпионов и предложение от «Челси», – рассказал Цыганык.
Ранее сообщалось, что Мудрик счастлив в «Челси» и не думает об уходе.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Челси» разгромил «Эвертон» со счетом 6:0
Владимир Зверов сообщает, что новосозданный клуб может называться «Десна 1960»