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  4. Ювентус продлит контракт с 18-летним вундеркиндом
Италия
16 апреля 2024, 15:49 |
255
0

Ювентус продлит контракт с 18-летним вундеркиндом

Кенан Йылдыз останется в Турине

16 апреля 2024, 15:49 |
255
0
Ювентус продлит контракт с 18-летним вундеркиндом
Getty Images/Global Images Ukraine. Кенан Йылдыз

«Ювентус» согласовал новый контракт с 18-летним турецким форвардом команды Кенаном Йылдызом. По информации инсайдера Фабрицио Романо, соглашение будет действовать на год дольше, чем нынешний контракт – до лета 2028 года.

Новый контракт был согласован с агентством Leaderbrocks, которое сейчас ведет дела Йылдыза. Сразу после официального продления контракта турок прекратит сотрудничество с этой компанией из-за разных взглядов на дальнейшую карьеру футболиста.

В нынешнем сезоне на счету Йылдыза 3 гола в 25 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. Трансферная стоимость 18-летнего форварда оценивается в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Адриен Рабьо покинет «Ювентус» свободным агентом.

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Ювентус Кенан Йылдыз продление контракта Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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