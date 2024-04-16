Ювентус продлит контракт с 18-летним вундеркиндом

«Ювентус» согласовал новый контракт с 18-летним турецким форвардом команды Кенаном Йылдызом. По информации инсайдера Фабрицио Романо, соглашение будет действовать на год дольше, чем нынешний контракт – до лета 2028 года.

Новый контракт был согласован с агентством Leaderbrocks, которое сейчас ведет дела Йылдыза. Сразу после официального продления контракта турок прекратит сотрудничество с этой компанией из-за разных взглядов на дальнейшую карьеру футболиста.

В нынешнем сезоне на счету Йылдыза 3 гола в 25 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. Трансферная стоимость 18-летнего форварда оценивается в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Адриен Рабьо покинет «Ювентус» свободным агентом.