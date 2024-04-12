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  4. Решение принято. Рабьо покинет Ювентус свободным агентом
Италия
12 апреля 2024, 16:39 |
254
0

Решение принято. Рабьо покинет Ювентус свободным агентом

Переговоры по новому контракту прекращены

12 апреля 2024, 16:39 |
254
0
Решение принято. Рабьо покинет Ювентус свободным агентом
Getty Images/Global Images Ukraine. Адриен Рабьо

Несколько дней назад «Ювентус» прекратил переговоры с Адриеном Рабьо по поводу продления контракта. Об этом сообщает итальянский журналист Даниэле Лонго.

Стороны договорились о том, что 29-летний французский хавбек покинет Турин в конце нынешнего сезона, когда истекает срок его контракта. Ситуация может измениться только если Рабьо понадобится Тиаго Мотте, который, скорее всего, сменит Массимильяно Аллегри ближайшим летом на посту главного тренера.

Варианты продолжения карьеры у Рабьо уже есть. Им интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».

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Адриен Рабьо Ювентус свободный агент
Источник Twitter
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