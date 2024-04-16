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  4. Аксель ВИТСЕЛЬ: «Первые 15 минут будут очень важными»
Лига чемпионов
16 апреля 2024, 15:27 |
232
0

Аксель ВИТСЕЛЬ: «Первые 15 минут будут очень важными»

Защитник «Атлетико» Мадрид поделился ожиданиями от матча с «Боруссией» Дортмунд

16 апреля 2024, 15:27 |
232
0
Аксель ВИТСЕЛЬ: «Первые 15 минут будут очень важными»
УЕФА. Аксель Витсель

Бельгийский защитник мадридского «Атлетико» Аксель Витсель поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии»:

«Первые 15 минут будут очень важными. Игра будет построена на деталях, как в атаке, так и в защите. «Боруссия» Дортмунд – это клуб, который всегда будет в моем сердце. Я приехал туда из Китая и очень хорошо провел там время, как я, так и моя семья».

Матч «Боруссия» Дортмунд – «Атлетико» Мадрид состоится 16 апреля в 22:00 по киевскому времени. В первой встрече «Атлетико» победил со счетом 2:1.

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Боруссия Дортмунд Атлетико Мадрид Лига чемпионов Боруссия Д - Атлетико Аксель Витсель
Источник УЕФА
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