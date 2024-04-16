Легенда Арсенала: «Ошибки Зинченко всех раздражают»

Легендарный экс-голкипер «Арсенала» Дэвид Симэн раскритиковал украинского защитника/полузащитника Александра Зинченко:

«Если говорить о Зинченко в качестве левого защитника, то я знаю, что он любит играть в центре поля. Но при этом он периодически отдает мяч сопернику на действительно важных позициях. В матче с «Астон Виллой» он снова пару раз так ошибся. И это всех раздражает».

Напомним, в воскресенье «Арсенал» дома проиграл «Астон Вилле» 0:2 и значительно снизил свои шансы на чемпионство в АПЛ.