Легенда Арсенала: «Ошибки Зинченко всех раздражают»
Дэвид Симэн раскритиковал украинского защитника
Легендарный экс-голкипер «Арсенала» Дэвид Симэн раскритиковал украинского защитника/полузащитника Александра Зинченко:
«Если говорить о Зинченко в качестве левого защитника, то я знаю, что он любит играть в центре поля. Но при этом он периодически отдает мяч сопернику на действительно важных позициях. В матче с «Астон Виллой» он снова пару раз так ошибся. И это всех раздражает».
Напомним, в воскресенье «Арсенал» дома проиграл «Астон Вилле» 0:2 и значительно снизил свои шансы на чемпионство в АПЛ.
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Цікаво, чи вони всіх там критикують і нам несуть тільки про Зінченка? Чи Центральні захисники ні при чому? Он з Астон Віллою один копнув пас в спину Зінченку, від чого суперник почав контратаку.
Чи покритикували вони напад, який не зміг забити жодного м'яча?