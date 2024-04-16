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  4. Легенда Арсенала: «Ошибки Зинченко всех раздражают»
Англия
16 апреля 2024, 14:50 |
664
2

Легенда Арсенала: «Ошибки Зинченко всех раздражают»

Дэвид Симэн раскритиковал украинского защитника

16 апреля 2024, 14:50 |
664
2
Легенда Арсенала: «Ошибки Зинченко всех раздражают»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Легендарный экс-голкипер «Арсенала» Дэвид Симэн раскритиковал украинского защитника/полузащитника Александра Зинченко:

«Если говорить о Зинченко в качестве левого защитника, то я знаю, что он любит играть в центре поля. Но при этом он периодически отдает мяч сопернику на действительно важных позициях. В матче с «Астон Виллой» он снова пару раз так ошибся. И это всех раздражает».

Напомним, в воскресенье «Арсенал» дома проиграл «Астон Вилле» 0:2 и значительно снизил свои шансы на чемпионство в АПЛ.

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Дэвид Симэн Арсенал Лондон Александр Зинченко
Источник YouTube
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Комментарии 2
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anacreon
О, черговий колишній алкоголік Арсеналу. Ми вже скучили.
Цікаво, чи вони всіх там критикують і нам несуть тільки про Зінченка? Чи Центральні захисники ні при чому? Он з Астон Віллою один копнув пас в спину Зінченку, від чого суперник почав контратаку.
Чи покритикували вони напад, який не зміг забити жодного м'яча?
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