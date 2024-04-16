Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Диего СИМЕОНЕ: «Это будет прекрасная ночь Лиги чемпионов»
Лига чемпионов
16 апреля 2024, 14:43 | Обновлено 16 апреля 2024, 14:44
263
0

Диего СИМЕОНЕ: «Это будет прекрасная ночь Лиги чемпионов»

Главный тренер «Атлетико» Мадрид поделился ожиданиями от матча с «Боруссией» Дортмунд

16 апреля 2024, 14:43 | Обновлено 16 апреля 2024, 14:44
263
0
Диего СИМЕОНЕ: «Это будет прекрасная ночь Лиги чемпионов»
УЕФА. Диего Симеоне

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии»:

«Команда работает очень хорошо, последние результаты позволили нам вырасти, и мы сосредоточены на ответном матче. Я вижу, в какой форме находятся мои игроки. Они покажут хорошую игру, и это будет великолепный вечер Лиги чемпионов.

Нам противостоит команда, которая очень сильно играет дома. Они начнут с высокого темпа, поэтому мы должны поддерживать нашу недавнюю форму. Нам противостоит команда, которая будет идти до конца, которая несет угрозу от ситуаций с «мертвым мячом». Дортмундцы имеют талантливых игроков на флангах, а также в центре поля».

Матч «Боруссия» Дортмунд – «Атлетико» Мадрид состоится 16 апреля в 22:00 по киевскому времени. В первой встрече «Атлетико» победил со счетом 2:1.

По теме:
Юлиан БРАНДТ: «Фанаты никогда нас не разочаровали»
Эдин ТЕРЗИЧ: «Мы знаем, чего не должно случиться в матче против Атлетико»
Луис ЭНРИКЕ: «Мы обыграем Барселону и пройдем дальше»
Боруссия Дортмунд Атлетико Мадрид пресс-конференция Диего Симеоне Лига чемпионов Боруссия Д - Атлетико
Источник УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин отреагировал на предложение от топ-клуба. Он принял важное решение
Футбол | 16 апреля 2024, 00:02 1
Лунин отреагировал на предложение от топ-клуба. Он принял важное решение
Лунин отреагировал на предложение от топ-клуба. Он принял важное решение

Украинский вратарь не хочет переходить в «Баварию»

Стало известно кто будет помогать Вирту в Звягеле
Футбол | 16 апреля 2024, 11:22 0
Стало известно кто будет помогать Вирту в Звягеле
Стало известно кто будет помогать Вирту в Звягеле

Специалист заменит на посту главного тренера Николая Гибалюка

Известно, за сколько Динамо готово продать Волошина в европейский клуб
Футбол | 16.04.2024, 11:44
Известно, за сколько Динамо готово продать Волошина в европейский клуб
Известно, за сколько Динамо готово продать Волошина в европейский клуб
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление Зубкова
Футбол | 15.04.2024, 15:42
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление Зубкова
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление Зубкова
Пока опомнились – уже 0:5. Сборная Украины разгромно проиграла бразильцам
Футзал | 15.04.2024, 18:45
Пока опомнились – уже 0:5. Сборная Украины разгромно проиграла бразильцам
Пока опомнились – уже 0:5. Сборная Украины разгромно проиграла бразильцам
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Мудрик похвастался новым автомобилем за 110 тысяч долларов
ФОТО. Мудрик похвастался новым автомобилем за 110 тысяч долларов
14.04.2024, 21:44 25
Футбол
Неудержимый Палмер. Челси с Мудриком переехал Эвертон с Миколенко
Неудержимый Палмер. Челси с Мудриком переехал Эвертон с Миколенко
15.04.2024, 23:59 22
Футбол
Свитолина дала оценку матчу сборной Украины против Румынии
Свитолина дала оценку матчу сборной Украины против Румынии
14.04.2024, 09:06 12
Теннис
С кем сыграет Украина? Определены участницы плей-офф Кубка Билли Джин Кинг
С кем сыграет Украина? Определены участницы плей-офф Кубка Билли Джин Кинг
14.04.2024, 16:32 5
Теннис
ФОТО. Игрок Ромы внезапно упал на газон и потерял сознание. Матч прерван
ФОТО. Игрок Ромы внезапно упал на газон и потерял сознание. Матч прерван
14.04.2024, 21:25 5
Футбол
Новый лидер после разгрома в Лондоне. Список бомбардиров АПЛ 2023/24
Новый лидер после разгрома в Лондоне. Список бомбардиров АПЛ 2023/24
16.04.2024, 07:32
Футбол
У кого 10? Стали известны оценки Мудрика и Миколенко за очный матч в АПЛ
У кого 10? Стали известны оценки Мудрика и Миколенко за очный матч в АПЛ
16.04.2024, 00:35 1
Футбол
Будет скандал? Жирона и агент Довбика могли нарушить финансовый фейр-плей
Будет скандал? Жирона и агент Довбика могли нарушить финансовый фейр-плей
15.04.2024, 08:00 42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем