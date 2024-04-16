Диего СИМЕОНЕ: «Это будет прекрасная ночь Лиги чемпионов»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии»:

«Команда работает очень хорошо, последние результаты позволили нам вырасти, и мы сосредоточены на ответном матче. Я вижу, в какой форме находятся мои игроки. Они покажут хорошую игру, и это будет великолепный вечер Лиги чемпионов.

Нам противостоит команда, которая очень сильно играет дома. Они начнут с высокого темпа, поэтому мы должны поддерживать нашу недавнюю форму. Нам противостоит команда, которая будет идти до конца, которая несет угрозу от ситуаций с «мертвым мячом». Дортмундцы имеют талантливых игроков на флангах, а также в центре поля».

Матч «Боруссия» Дортмунд – «Атлетико» Мадрид состоится 16 апреля в 22:00 по киевскому времени. В первой встрече «Атлетико» победил со счетом 2:1.