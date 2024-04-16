Юлиан БРАНДТ: «Фанаты никогда нас не разочаровали»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Брандт поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико»:

«Атмосфера на нашем домашнем стадионе является абсолютно уникальной. Поддержка всегда рядом, фанаты никогда нас не разочаровывают. Все фанаты, которые придут на стадион во вторник, должны знать, что они имеют огромное влияние на то, чтобы мы выходили за пределы наших возможностей».

Матч «Боруссия» Дортмунд – «Атлетико» Мадрид состоится 16 апреля в 22:00 по киевскому времени. В первой встрече «Атлетико» победил со счетом 2:1.