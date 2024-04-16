Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юлиан БРАНДТ: «Фанаты никогда нас не разочаровали»
Лига чемпионов
16 апреля 2024, 14:25 |
136
0

Юлиан БРАНДТ: «Фанаты никогда нас не разочаровали»

Полузащитник «Боруссии» Дортмунд поделился ожиданиями от матча с «Атлетико» Мадрид

16 апреля 2024, 14:25 |
136
0
Юлиан БРАНДТ: «Фанаты никогда нас не разочаровали»
УЕФА. Юлиан Брандт

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Брандт поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико»:

«Атмосфера на нашем домашнем стадионе является абсолютно уникальной. Поддержка всегда рядом, фанаты никогда нас не разочаровывают. Все фанаты, которые придут на стадион во вторник, должны знать, что они имеют огромное влияние на то, чтобы мы выходили за пределы наших возможностей».

Матч «Боруссия» Дортмунд – «Атлетико» Мадрид состоится 16 апреля в 22:00 по киевскому времени. В первой встрече «Атлетико» победил со счетом 2:1.

По теме:
Диего СИМЕОНЕ: «Это будет прекрасная ночь Лиги чемпионов»
Эдин ТЕРЗИЧ: «Мы знаем, чего не должно случиться в матче против Атлетико»
Луис ЭНРИКЕ: «Мы обыграем Барселону и пройдем дальше»
Боруссия Дортмунд Атлетико Мадрид Лига чемпионов Боруссия Д - Атлетико Юлиан Брандт
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление Зубкова
Футбол | 15 апреля 2024, 15:42 17
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление Зубкова
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление Зубкова

Олег Орехов считает, что игрока «Шахтера» могут жестко наказать

Байер повторил невероятный рекорд Ювентуса для топ-5 лиг Европы
Футбол | 16 апреля 2024, 08:39 7
Байер повторил невероятный рекорд Ювентуса для топ-5 лиг Европы
Байер повторил невероятный рекорд Ювентуса для топ-5 лиг Европы

Команда Хаби Алонсо находится на серии из 43 матчей без поражений

Таблица АПЛ после побед Ман Сити и Челси, поражений Ливерпуля и Арсенала
Футбол | 16.04.2024, 12:00
Таблица АПЛ после побед Ман Сити и Челси, поражений Ливерпуля и Арсенала
Таблица АПЛ после побед Ман Сити и Челси, поражений Ливерпуля и Арсенала
Барселона – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Футбол | 16.04.2024, 12:50
Барселона – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Барселона – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Пока опомнились – уже 0:5. Сборная Украины разгромно проиграла бразильцам
Футзал | 15.04.2024, 18:45
Пока опомнились – уже 0:5. Сборная Украины разгромно проиграла бразильцам
Пока опомнились – уже 0:5. Сборная Украины разгромно проиграла бразильцам
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Новый гранд Туркменистана, миф о котором почти развенчали Шахтер и Днепр-1
Новый гранд Туркменистана, миф о котором почти развенчали Шахтер и Днепр-1
14.04.2024, 09:36 9
Футбол
ВИДЕО. Безумство Леверкузена! Фаны выбежали на поле после 5-го гола Байера
ВИДЕО. Безумство Леверкузена! Фаны выбежали на поле после 5-го гола Байера
14.04.2024, 20:55 3
Футбол
Хаби Алонсо это сделал! Байер уничтожил Вердер и стал чемпионом Германии
Хаби Алонсо это сделал! Байер уничтожил Вердер и стал чемпионом Германии
14.04.2024, 20:25 48
Футбол
У кого 10? Стали известны оценки Мудрика и Миколенко за очный матч в АПЛ
У кого 10? Стали известны оценки Мудрика и Миколенко за очный матч в АПЛ
16.04.2024, 00:35 1
Футбол
Будет скандал? Жирона и агент Довбика могли нарушить финансовый фейр-плей
Будет скандал? Жирона и агент Довбика могли нарушить финансовый фейр-плей
15.04.2024, 08:00 42
Футбол
Довбик побил бомбардирский рекорд Саленко, продержавшийся 30 лет
Довбик побил бомбардирский рекорд Саленко, продержавшийся 30 лет
15.04.2024, 12:12 9
Футбол
Новый лидер после разгрома в Лондоне. Список бомбардиров АПЛ 2023/24
Новый лидер после разгрома в Лондоне. Список бомбардиров АПЛ 2023/24
16.04.2024, 07:32
Футбол
Свитолина дала оценку матчу сборной Украины против Румынии
Свитолина дала оценку матчу сборной Украины против Румынии
14.04.2024, 09:06 12
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем