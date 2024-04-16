Ливерпуль помимо тренера хочет переманить еще и центрбека Спортинга

Английский «Ливерпуль» кроме предметной заинтересованности в тренере Рубене Амориме также планирует переманить из «Спортинга» центрального защитника Гонсалу Инасиу.

Как сообщает The Inside Track, португальский клуб уже смирился с потерей игрока из-за серьезного интереса со стороны таких команд, как «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ливерпуль», поэтому теперь они ожидают убедительного предложения.

«Спортинг» хочет получить за 22-летнего португальца минимум 46 миллионов евро, о чем уже сообщил «Ливерпуль».

Добавим, что Инасиу является воспитанником «Спортинга», находясь в структуре клуба с лета 2012 года. В этом сезоне Гонсалу сыграл 42 матча во всех турнирах и забил 4 гола.