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  4. Ливерпуль помимо тренера хочет переманить еще и центрбека Спортинга
Англия
16 апреля 2024, 14:15 |
383
0

Ливерпуль помимо тренера хочет переманить еще и центрбека Спортинга

В нынешнем сезоне Гонсалу Инасиу провел за лиссабонцев 42 матча

16 апреля 2024, 14:15 |
383
0
Ливерпуль помимо тренера хочет переманить еще и центрбека Спортинга
Getty Images/Global Images Ukraine. Гонсалу Инасиу

Английский «Ливерпуль» кроме предметной заинтересованности в тренере Рубене Амориме также планирует переманить из «Спортинга» центрального защитника Гонсалу Инасиу.

Как сообщает The Inside Track, португальский клуб уже смирился с потерей игрока из-за серьезного интереса со стороны таких команд, как «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ливерпуль», поэтому теперь они ожидают убедительного предложения.

«Спортинг» хочет получить за 22-летнего португальца минимум 46 миллионов евро, о чем уже сообщил «Ливерпуль».

Добавим, что Инасиу является воспитанником «Спортинга», находясь в структуре клуба с лета 2012 года. В этом сезоне Гонсалу сыграл 42 матча во всех турнирах и забил 4 гола.

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Источник Football Insider
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