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  4. Процесс запущен. Ливерпуль ведет переговоры с новым тренером
Англия
05 апреля 2024, 13:09 |
834
0

Процесс запущен. Ливерпуль ведет переговоры с новым тренером

Рубен Аморим имеет клаусулу в размере 20 миллионов евро

05 апреля 2024, 13:09 |
834
0
Процесс запущен. Ливерпуль ведет переговоры с новым тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Английский «Ливерпуль» ведет переговоры с португальским главным тренером лиссабонского «Спортинга» Рубеном Аморимом, сообщает французское издание Foot Mercato.

По информации источника, 39-летний специалист заинтересован в работе в «Ливерпуле», но сначала хочет сосредоточиться на завершении сезона со «Спортингом».

Отмечается, что на данный момент для «красных» Рубен Аморим – главный кандидат на замену Юргену Клоппу.

Стоит отметить, что назначение Рубена Аморима не будет для «Ливерпуля» бесплатным. В контракте португальца со «Спортингом» есть сумма отступных - 20 миллионов евро, которую будет вынуждена выплатить любая иностранная команда.

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Источник Footmercato
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