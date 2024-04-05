Процесс запущен. Ливерпуль ведет переговоры с новым тренером

Английский «Ливерпуль» ведет переговоры с португальским главным тренером лиссабонского «Спортинга» Рубеном Аморимом, сообщает французское издание Foot Mercato.

По информации источника, 39-летний специалист заинтересован в работе в «Ливерпуле», но сначала хочет сосредоточиться на завершении сезона со «Спортингом».

Отмечается, что на данный момент для «красных» Рубен Аморим – главный кандидат на замену Юргену Клоппу.

Стоит отметить, что назначение Рубена Аморима не будет для «Ливерпуля» бесплатным. В контракте португальца со «Спортингом» есть сумма отступных - 20 миллионов евро, которую будет вынуждена выплатить любая иностранная команда.