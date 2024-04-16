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Лига чемпионов
16 апреля 2024, 14:04 | Обновлено 16 апреля 2024, 14:05
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Эдин ТЕРЗИЧ: «Мы знаем, чего не должно случиться в матче против Атлетико»

Главный тренер «Боруссии» Дортмунд поделился ожиданиями от матча с «Атлетико» Мадрид

16 апреля 2024, 14:04 | Обновлено 16 апреля 2024, 14:05
130
0
Эдин ТЕРЗИЧ: «Мы знаем, чего не должно случиться в матче против Атлетико»
УЕФА. Эдин Терзич

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико»:

«На прошлой неделе «Атлетико» заставил нас ошибаться. Но сегодня все в наших руках, чтобы пройти в следующий раунд. Мы знаем, что наши соперники очень опытные. Мы хотим сыграть лучше с самого начала.

Когда играешь против «Атлетико», за индивидуальные ошибки наказывают немедленно. Мы знаем, что не должно произойти с нами завтра. Но реакция на это гораздо важнее. Мы готовы исправлять ошибки.

Травма Себастьяна Алле? У нас есть предварительный диагноз, согласно которому рубцовая ткань на голеностопном суставе снова несколько повреждена. Сейчас он получит неделю полного покоя, после чего будет окончательный диагноз».

Матч «Боруссия» Дортмунд – «Атлетико» Мадрид состоится 16 апреля в 22:00 по киевскому времени. В первой встрече «Атлетико» победил со счетом 2:1.

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Боруссия Дортмунд Атлетико Мадрид пресс-конференция Лига чемпионов Эдин Терзич Боруссия Д - Атлетико
Источник УЕФА
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