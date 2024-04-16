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Минай
17.04.2024 15:30 – Матч прерван, 2’ - : -
Динамо Киев
3 декабря 2023 матч прерван на 2-й мин из-за воздушной тревоги. Доигрывание – 17 апреля 2024
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Украина. Премьер лига
16 апреля 2024, 12:32 |
707
0

Минай – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 апреля в 15:30 перенесенный матч 16-го тура УПЛ

16 апреля 2024, 12:32 |
707
0
Минай – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо

В среду, 17 апреля, состоится перенесенный матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Минай» и «Динамо».

Игра пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Начало матча запланировано в 15:30.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу матча «Минай» занимает 16 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 15 очков.

«Динамо» занимает 2 строчку, сыграв 22 матча и набрав 48 очков.

Минай – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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Источник Sport.ua
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