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Украина. Вторая лига
16 апреля 2024, 11:41 | Обновлено 16 апреля 2024, 11:53
173
0

Близниченко нашел себе новый клуб. Вскоре там появится Вирт?

Игрок и тренер могут воссоединиться в «Звягеле»

16 апреля 2024, 11:41 | Обновлено 16 апреля 2024, 11:53
173
0
Близниченко нашел себе новый клуб. Вскоре там появится Вирт?
НК Верес. Андрей Близниченко

Клуб «Звягеля», выступающий во Второй лиге чемпионата Украины, обнародовал фотографию президента Дмитрия Костюка и Андрея Близниченко с клубным шарфом на шее.

«Президент ПФК «Звягель» Дмитрий Костюк везет легенду украинской Премьер-лиги Андрея Близниченко домой, в Звягель!», – гласит сообщение под фото, которое появилось в инстаграме «Звягеля».

Последним клубом Близниченко был «Верес», ряды которого он покинул в январе этого года.

Ранее игрок признался, что на 100% пошел бы в команду к экс-наставнику «Вереса» Юрию Вирту. Будущее специалиста, как известно, также связывают со «Звягелем», однако официального подтверждения подписанию с ним контракта еще не было.

Ранее Андрей Близниченко выступал за «Ингулец», молдавский «Шериф» и «Днепр».

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Андрей Близниченко Юрий Вирт Вторая лига Украины Звягель трансферы чемпионат Украины по футболу
Источник Instagram
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