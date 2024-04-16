Близниченко нашел себе новый клуб. Вскоре там появится Вирт?

Клуб «Звягеля», выступающий во Второй лиге чемпионата Украины, обнародовал фотографию президента Дмитрия Костюка и Андрея Близниченко с клубным шарфом на шее.

«Президент ПФК «Звягель» Дмитрий Костюк везет легенду украинской Премьер-лиги Андрея Близниченко домой, в Звягель!», – гласит сообщение под фото, которое появилось в инстаграме «Звягеля».

Последним клубом Близниченко был «Верес», ряды которого он покинул в январе этого года.

Ранее игрок признался, что на 100% пошел бы в команду к экс-наставнику «Вереса» Юрию Вирту. Будущее специалиста, как известно, также связывают со «Звягелем», однако официального подтверждения подписанию с ним контракта еще не было.

Ранее Андрей Близниченко выступал за «Ингулец», молдавский «Шериф» и «Днепр».