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  4. Близниченко прокомментировал слухи о своем переходе в Звягель
Украина. Премьер лига
15 апреля 2024, 19:19 |
87
0

Близниченко прокомментировал слухи о своем переходе в Звягель

Андрей хотел бы снова поработать с Юрием Виртом

15 апреля 2024, 19:19 |
87
0
Близниченко прокомментировал слухи о своем переходе в Звягель
НК Верес. Андрей Близниченко

Украинский футболист Андрей Близниченко, который сейчас находится в статусе свободного агента, прокомментировал слухи о своем переходе во второлиговый «Звягель».

– Андрей, насколько соответствует реальности обнародованная информация о вашем возвращении в родной город?

– Могу подтвердить, что разговор с Костюком состоялся, но решение на 100% еще не принято.

– Приход в команду Юрия Вирта может вас переубедить?

– Я хотел бы снова поработать с Юрием Николаевичем. Я бы 100% к нему пошел. Мы с ним недавно говорили. Я поинтересовался у него, какие у него относительно его вариантов продолжения карьеры. Он ничего не ответил.

– А как вообще обстоят дела с поисками команды?

– Я понимаю, что сейчас никто не будет меня брать, потому что все команды укомплектованы, хоть я и свободный агент.

– Как вам даются эти месяцы без футбола? Возможно, сместили фокус на семейных делах?

– Да. Больше времени провожу с семьей. Стараюсь держать себя в форме, бегаю в футбол. Ребята предлагали на любителях поиграть в Днепре. Неплохой вариант.

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трансферы чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Андрей Близниченко Дмитрий Костюк Звягель Юрий Вирт назначение тренера
Источник Украинский футбол
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