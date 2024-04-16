ФОТО. Палмейрас обогнал Ювентус в борьбе за лидера Лацио

Атакующий полузащитник «Лацио» Фелипе Андерсон с лета станет игроком «Палмейраса».

Бразильский клуб, ставший чемпионом страны по итогам сезона-2023, объявил о подписании предварительного контракта с 31-летним игроком до конца 2027 года.

Ранее сообщалось, что Фелипе Андерсон, являющийся воспитанником академии «Сантоса», должен заключить контракт с «Ювентусом» после истечения соглашения с «Лацио» в июне этого года.

В текущем сезоне бразильский хавбек, выступающий за римский клуб с 2021 года, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач в 32 матчах Серии А.