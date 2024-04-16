Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Палмейрас обогнал Ювентус в борьбе за лидера Лацио
Бразилия
16 апреля 2024, 12:10 |
345
0

ФОТО. Палмейрас обогнал Ювентус в борьбе за лидера Лацио

Фелипе Андерсон выступает в Риме с 2021 года

16 апреля 2024, 12:10 |
345
0
ФОТО. Палмейрас обогнал Ювентус в борьбе за лидера Лацио
Getty Images/Global Images Ukraine. Фелипе Андерсон

Атакующий полузащитник «Лацио» Фелипе Андерсон с лета станет игроком «Палмейраса».

Бразильский клуб, ставший чемпионом страны по итогам сезона-2023, объявил о подписании предварительного контракта с 31-летним игроком до конца 2027 года.

Ранее сообщалось, что Фелипе Андерсон, являющийся воспитанником академии «Сантоса», должен заключить контракт с «Ювентусом» после истечения соглашения с «Лацио» в июне этого года.

В текущем сезоне бразильский хавбек, выступающий за римский клуб с 2021 года, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач в 32 матчах Серии А.

По теме:
Известно, за сколько Динамо готово продать Волошина в европейский клуб
Близниченко нашел себе новый клуб. Вскоре там появится Вирт?
Не игравший больше года Деле Алли хочет выступить на ЧМ-2026
Фелипе Андерсон Лацио трансферы трансферы Серии A Палмейрас Ювентус
Источник ФК Палмейрас
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Игрок сборной Украины сделал предложение девушке. Она ответила да
Футбол | 16 апреля 2024, 12:17 0
ФОТО. Игрок сборной Украины сделал предложение девушке. Она ответила да
ФОТО. Игрок сборной Украины сделал предложение девушке. Она ответила да

Анатолий Трубин сделал предложение возлюбленной

Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление Зубкова
Футбол | 15 апреля 2024, 15:42 17
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление Зубкова
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление Зубкова

Олег Орехов считает, что игрока «Шахтера» могут жестко наказать

Лунин отреагировал на предложение от топ-клуба. Он принял важное решение
Футбол | 16.04.2024, 00:02
Лунин отреагировал на предложение от топ-клуба. Он принял важное решение
Лунин отреагировал на предложение от топ-клуба. Он принял важное решение
У кого 10? Стали известны оценки Мудрика и Миколенко за очный матч в АПЛ
Футбол | 16.04.2024, 00:35
У кого 10? Стали известны оценки Мудрика и Миколенко за очный матч в АПЛ
У кого 10? Стали известны оценки Мудрика и Миколенко за очный матч в АПЛ
Реал нашел вратаря, который будет конкурировать с Луниным за место в старте
Футбол | 16.04.2024, 10:16
Реал нашел вратаря, который будет конкурировать с Луниным за место в старте
Реал нашел вратаря, который будет конкурировать с Луниным за место в старте
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Горькое поражение сборной, большой титул Циципаса, скандал с Сапроновым
Горькое поражение сборной, большой титул Циципаса, скандал с Сапроновым
15.04.2024, 07:00 9
Теннис
Новый лидер после разгрома в Лондоне. Список бомбардиров АПЛ 2023/24
Новый лидер после разгрома в Лондоне. Список бомбардиров АПЛ 2023/24
16.04.2024, 07:32
Футбол
Новый гранд Туркменистана, миф о котором почти развенчали Шахтер и Днепр-1
Новый гранд Туркменистана, миф о котором почти развенчали Шахтер и Днепр-1
14.04.2024, 09:36 9
Футбол
Тренер Бенфики объяснил, почему оставил Трубина в запасе
Тренер Бенфики объяснил, почему оставил Трубина в запасе
15.04.2024, 18:35 7
Футбол
ФОТО. Игрок Ромы внезапно упал на газон и потерял сознание. Матч прерван
ФОТО. Игрок Ромы внезапно упал на газон и потерял сознание. Матч прерван
14.04.2024, 21:25 5
Футбол
Довбик побил бомбардирский рекорд Саленко, продержавшийся 30 лет
Довбик побил бомбардирский рекорд Саленко, продержавшийся 30 лет
15.04.2024, 12:12 9
Футбол
Неудержимый Палмер. Челси с Мудриком переехал Эвертон с Миколенко
Неудержимый Палмер. Челси с Мудриком переехал Эвертон с Миколенко
15.04.2024, 23:59 22
Футбол
Фаны Арсенала издевками проводили Зинченко на замену в игре с Астон Виллой
Фаны Арсенала издевками проводили Зинченко на замену в игре с Астон Виллой
15.04.2024, 12:59 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем