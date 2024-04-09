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Италия
09 апреля 2024, 10:27 |
204
0

Ювентус близок к подписанию лидера Лацио

Фелипе Андерсону предлагают лучшие условия контракта, чем у него есть сейчас

09 апреля 2024, 10:27 |
204
0
Ювентус близок к подписанию лидера Лацио
Getty Images/Global Images Ukraine. Фелипе Андерсон

Туринский «Ювентус» находится в шаге от подписания вингера «Лацио» Фелипе Андерсона на правах свободного агента, сообщает эксперт трансферного рынка Фабрицио Романо.

30-летний Андерсон недоволен предложениями, полученными от президента «Лацио» Клаудио Лотито. Правда, форма футболиста в сезоне-2023/24 разочаровывает: он забил всего три гола и сделал шесть передач в 31 матче Серии А.

Ожидается, что Андерсон заключит с «Ювентусом» четырехлетний контракт с зарплатой около 4 миллионов евро за сезон плюс бонусы, что является значительной прибавкой по сравнению с его нынешним контрактом с «Лацио».

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Фелипе Андерсон Лацио Ювентус трансферы свободный агент Серия A трансферы Серии A чемпионат Италии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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