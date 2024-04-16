Три игрока ЛНЗ возвращаются к тренировкам после травм
Перед игрой с «Александрией» черкащане укрепят свои ряды
В календарном поединке 24 тура чемпионата УПЛ с «Вересом» главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб не мог рассчитывать на травмированных защитников Александра Каплиенко, Максима Ковалева и камерунского нападающего Молло.
Как стало известно Sport.ua, завтра они уже смогут тренироваться в общей группе и успеют восстановить боевую спортивную форму до очередного календарного матча – с «Александрией», который состоится 21 апреля.
В настоящее время ЛНЗ занимает 9 место в чемпионате УПЛ, набрав 29 очков.
Ранее главный тренер черкасчан Олег Дулуб рассказал об игре против «Вереса».
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