Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Три игрока ЛНЗ возвращаются к тренировкам после травм
Украина. Премьер лига
16 апреля 2024, 11:23 |
137
0

Три игрока ЛНЗ возвращаются к тренировкам после травм

Перед игрой с «Александрией» черкащане укрепят свои ряды

16 апреля 2024, 11:23 |
137
0
Три игрока ЛНЗ возвращаются к тренировкам после травм
ФК ЛНЗ. Максим Ковалев

В календарном поединке 24 тура чемпионата УПЛ с «Вересом» главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб не мог рассчитывать на травмированных защитников Александра Каплиенко, Максима Ковалева и камерунского нападающего Молло.

Как стало известно Sport.ua, завтра они уже смогут тренироваться в общей группе и успеют восстановить боевую спортивную форму до очередного календарного матча – с «Александрией», который состоится 21 апреля.

В настоящее время ЛНЗ занимает 9 место в чемпионате УПЛ, набрав 29 очков.

Ранее главный тренер черкасчан Олег Дулуб рассказал об игре против «Вереса».

По теме:
Где смотреть онлайн матч УПЛ Динамо – Полесье
Динамо – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Известно, за сколько Динамо готово продать Волошина в европейский клуб
ЛНЗ Черкассы Максим Ковалев Александр Каплиенко Украинская Премьер-лига инсайд чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Два клуба АПЛ заинтересованы в трансфере украинского нападающего Динамо
Футбол | 16 апреля 2024, 09:44 2
Два клуба АПЛ заинтересованы в трансфере украинского нападающего Динамо
Два клуба АПЛ заинтересованы в трансфере украинского нападающего Динамо

«Вулверхэмптон» и «Брентфорд» проявляют интерес к Матвею Пономаренко

Стали известны еще два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
Футбол | 16 апреля 2024, 08:01 2
Стали известны еще два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
Стали известны еще два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25

Реал и ПСВ гарантировали себе участие в главном клубном еврокубке в следующем сезоне

Фаны Арсенала издевками проводили Зинченко на замену в игре с Астон Виллой
Футбол | 15.04.2024, 12:59
Фаны Арсенала издевками проводили Зинченко на замену в игре с Астон Виллой
Фаны Арсенала издевками проводили Зинченко на замену в игре с Астон Виллой
Барселона нацелилась на забивную звезду женского Вольфсбурга
Футбол | 16.04.2024, 10:07
Барселона нацелилась на забивную звезду женского Вольфсбурга
Барселона нацелилась на забивную звезду женского Вольфсбурга
Тренер Бенфики объяснил, почему оставил Трубина в запасе
Футбол | 15.04.2024, 18:35
Тренер Бенфики объяснил, почему оставил Трубина в запасе
Тренер Бенфики объяснил, почему оставил Трубина в запасе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Репетиция финала. Шахтер в меньшинстве удержал победу над Ворсклой
Репетиция финала. Шахтер в меньшинстве удержал победу над Ворсклой
14.04.2024, 15:00 204
Футбол
ФОТО. Игрок Ромы внезапно упал на газон и потерял сознание. Матч прерван
ФОТО. Игрок Ромы внезапно упал на газон и потерял сознание. Матч прерван
14.04.2024, 21:25 5
Футбол
Довбик побил бомбардирский рекорд Саленко, продержавшийся 30 лет
Довбик побил бомбардирский рекорд Саленко, продержавшийся 30 лет
15.04.2024, 12:12 9
Футбол
Лунин отреагировал на предложение от топ-клуба. Он принял важное решение
Лунин отреагировал на предложение от топ-клуба. Он принял важное решение
16.04.2024, 00:02 1
Футбол
ВИДЕО. Безумство Леверкузена! Фаны выбежали на поле после 5-го гола Байера
ВИДЕО. Безумство Леверкузена! Фаны выбежали на поле после 5-го гола Байера
14.04.2024, 20:55 3
Футбол
Хаби Алонсо это сделал! Байер уничтожил Вердер и стал чемпионом Германии
Хаби Алонсо это сделал! Байер уничтожил Вердер и стал чемпионом Германии
14.04.2024, 20:25 48
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем