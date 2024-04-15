Олег ДУЛУБ: «Гол Хобленко помог поверить в свои силы»

В поединке 24 тура чемпионата УПЛ ЛНЗ победил «Верес» 1:0 и закрепился в середине турнирной таблицы.

Главный тренер черкащан Олег Дулуб в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями от сегодняшнего противостояния:

– Накануне поединка я говорил подопечным, что легкой игры с «Вересом» не будет. Проанализировав все матчи ровенчан в весенней части сезона, считаю, что они не заслуживают места среди аутсайдеров.

Нынешний «Верес» – это тренерская команда, чувствуется, что под руководством Олега Шандрука она стала играть в другой футбол, чем при его предшественнике: высоко прессингует, часто использует вертикальные передачи, имеет быстрые фланги. А благодаря хорошо проведенной селекционной работе, появилась острая конкуренция за место в старте.

– И все же, сегодня именно черкащане праздновали викторию, хотя и провели два разных тайма.

– К сожалению, чрезмерное желание игроков проявить себя в домашних стенах снова помешало и приводило к ошибкам. Уместным оказался перерыв во время которого удалось достучаться до подопечных и после выхода на поле постепенно скованность в их действиях исчезла. Помог поверить в свои силы и быстрый гол Алексея Хобленко после острого контрвыпада. Вскоре могли закрыть игру, но не воспользовались несколькими удобными случаями. А под занавес, когда гости «освежили» свой состав едва не пропустили. Нашим союзником стал каркас ворот.

– Такие перепады в игре свидетельствуют, что ЛНЗ еще не хватает стабильности?

– Следует учесть, что нам сегодня не смогли помочь несколько ключевых исполнителей. К тому же, недавно ряды ЛНЗ пополнила группа легионеров с разных континентов, разных футбольных школ. С каждым матчем мы прогрессируем, но еще нужно немного времени, чтобы игроки лучше понимали друг друга.

Напомним, что сегодня, 15 апреля черкасский «ЛНЗ» в матче 24-го тура УПЛ дома минимально обыграл «Верес».