Главный тренер Эвертона назвал поражение от Челси худшим в его карьере

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч прокомментировал разгромное поражение в Лондоне от «Челси» (0:6) в рамках АПЛ.

«Ужасное поражение. Возможно, худшее в моей карьере. Я провел 500 матчей, 300 с чем-то в качестве тренера АПЛ, и это просто ужасная ночь.

Как и наши фанаты, мы приехали с огромными ожиданиями и действительно очень хорошо начали игру – именно так, как хотели. Мы причинили им дискомфорт, у нас был шанс на первой минуте или где-то там, но нельзя так защищаться.

Такое бывает редко, но мы не можем так защищаться», – приводит слова Дайча официальный сайт «ирисок».