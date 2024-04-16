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  4. Главный тренер Эвертона назвал поражение от Челси худшим в его карьере
Англия
16 апреля 2024, 11:28 |
311
0

Главный тренер Эвертона назвал поражение от Челси худшим в его карьере

Шон Дайч – о результате 0:6 в Лондоне

16 апреля 2024, 11:28 |
311
0
Главный тренер Эвертона назвал поражение от Челси худшим в его карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Шон Дайч

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч прокомментировал разгромное поражение в Лондоне от «Челси» (0:6) в рамках АПЛ.

«Ужасное поражение. Возможно, худшее в моей карьере. Я провел 500 матчей, 300 с чем-то в качестве тренера АПЛ, и это просто ужасная ночь.

Как и наши фанаты, мы приехали с огромными ожиданиями и действительно очень хорошо начали игру – именно так, как хотели. Мы причинили им дискомфорт, у нас был шанс на первой минуте или где-то там, но нельзя так защищаться.

Такое бывает редко, но мы не можем так защищаться», – приводит слова Дайча официальный сайт «ирисок».

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Шон Дайч Эвертон Челси Челси - Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу пресс-конференция
Источник ФК Эвертон
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