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  4. Известно, за сколько Динамо готово продать Волошина в европейский клуб
Украина. Премьер лига
16 апреля 2024, 11:44 |
948
5

Известно, за сколько Динамо готово продать Волошина в европейский клуб

К игроку проявляет интерес «Страсбург»

16 апреля 2024, 11:44 |
948
5
Известно, за сколько Динамо готово продать Волошина в европейский клуб
ФК Динамо. Назар Волошин

«Страсбург» заинтересовался полузащитником «Динамо» Назаром Волошиным. Игрок входит в шорт-лист середняка чемпионата Франции на летнее усиление состава.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Волошина в 2 миллиона евро, однако по информации источника, Игорь Суркис вряд ли согласиться на трансфер за такую сумму. Отмечается, что руководство «Динамо» хочет получить за переход Волошина около десяти миллионов евро.

Назар Волошин провел за киевское «Динамо» во всех турнирах в этом сезоне 24 матча, в которых забил семь голов и отдал пять результативных передач. Сейчас у игрока действующий контракт с «бело-синими» до 30 июня 2027 года.

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Динамо Киев трансферы Страсбург чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Назар Волошин трансферы Лиги 1 трансферы УПЛ Игорь Суркис
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 5
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u6464u
все залежить від спроможності агента, гравець молодий, перспективний, може і десять , може і два млн.
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0
DidOk
Тре просити 50 )))))
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0
FunnyCat_____
ну норм, он еще и в ДК своего окончательного слова не сказал!
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0
George1
3 рази зіграв і продають.Правду кажутьщо суркі продають що можна та будуть звідси тікати 
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-1
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