Известно, за сколько Динамо готово продать Волошина в европейский клуб

«Страсбург» заинтересовался полузащитником «Динамо» Назаром Волошиным. Игрок входит в шорт-лист середняка чемпионата Франции на летнее усиление состава.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Волошина в 2 миллиона евро, однако по информации источника, Игорь Суркис вряд ли согласиться на трансфер за такую сумму. Отмечается, что руководство «Динамо» хочет получить за переход Волошина около десяти миллионов евро.

Назар Волошин провел за киевское «Динамо» во всех турнирах в этом сезоне 24 матча, в которых забил семь голов и отдал пять результативных передач. Сейчас у игрока действующий контракт с «бело-синими» до 30 июня 2027 года.