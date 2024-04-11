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Украина. Премьер лига
11 апреля 2024, 14:31 | Обновлено 11 апреля 2024, 14:36
2469
2

Французский клуб заинтересовался украинским хавбеком Динамо

Назарий Волошин попал в шорт-лист Страсбурга

11 апреля 2024, 14:31 | Обновлено 11 апреля 2024, 14:36
2469
2
Французский клуб заинтересовался украинским хавбеком Динамо
ФК Динамо Киев. Назар Волошин

По информации ТаТоТаке, клуб Лиги 1 «Страсбург» заинтересовался полузащитником «Динамо» Назаром Волошиным. Игрок входит в шорт-лист середняка чемпионата Франции на летнее усиление состава.

20-летний Волошин в нынешнем сезоне провел 23 матча, забил 7 голов и сделал 5 результативных передач. Контракт футболиста истекает только в середине 2027 года, поэтому киевляне могут спокойно вести переговоры о возможном трансфере.

Сейчас «Страсбург» идет на 12-й позиции в Лиге 1.

На контракте у клуба находится украинец Эдуард Соболь, которого отправили в аренду в «Брюгге».

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Страсбург Динамо Киев Назар Волошин трансферы Лиги 1 трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 2
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Фанькин кот
Страсбург для Волошина это вообще космос! Поэтому, пусть требует от братков суркисов немедленного трансфера. Тем более до Монако не так уж далече, и они могут удачно просадить в казино вырученные за него деньги, даже не заводя их в Украину и не платя налоги. Всё как обычно любят делать суркисята.
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Паша Мех
Приятно что проявляют уже интерес к нему!!!но рано ещё продавать и уходить из клуба!!Пусть прогрессирует ещё ,а там и стоимость будет расти .Удачи 
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