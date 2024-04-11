Французский клуб заинтересовался украинским хавбеком Динамо

По информации ТаТоТаке, клуб Лиги 1 «Страсбург» заинтересовался полузащитником «Динамо» Назаром Волошиным. Игрок входит в шорт-лист середняка чемпионата Франции на летнее усиление состава.

20-летний Волошин в нынешнем сезоне провел 23 матча, забил 7 голов и сделал 5 результативных передач. Контракт футболиста истекает только в середине 2027 года, поэтому киевляне могут спокойно вести переговоры о возможном трансфере.

Сейчас «Страсбург» идет на 12-й позиции в Лиге 1.

На контракте у клуба находится украинец Эдуард Соболь, которого отправили в аренду в «Брюгге».