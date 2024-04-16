Милан может вскоре уволить Пиоли. Известно обязательное условие

Итальянский «Милан» в ближайшее время может уволить Стефано Пиоли.

Сообщается, что тренер оставит занимаемый пост в том случае, если «Милан» не сможет пройти «Рому» в Лиге Европы. В четверг, 18 апреля, команды проведут в Риме ответный поединок 1/4 финала. В первой игре в Милане «Рома» победила со счетом 1:0.

Если «Милан» выйдет в полуфинал Лиги Европы, то будущему Пиоли в клубе ничто угрожать не будет.

Стефано Пиоли работает с «Миланом» с 2019 года. Под его руководством команда стала чемпионом Италии в сезоне-2021/2022.

Ранее сообщалось, что Пиоли останется в «Милане» на следующий сезон.