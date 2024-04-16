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  4. Милан может вскоре уволить Пиоли. Известно обязательное условие
Италия
16 апреля 2024, 10:40 | Обновлено 16 апреля 2024, 10:49
429
0

Милан может вскоре уволить Пиоли. Известно обязательное условие

«Россо-нери» находятся на пороге перемен на тренерском мостике

16 апреля 2024, 10:40 | Обновлено 16 апреля 2024, 10:49
429
0
Милан может вскоре уволить Пиоли. Известно обязательное условие
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Пиоли

Итальянский «Милан» в ближайшее время может уволить Стефано Пиоли.

Сообщается, что тренер оставит занимаемый пост в том случае, если «Милан» не сможет пройти «Рому» в Лиге Европы. В четверг, 18 апреля, команды проведут в Риме ответный поединок 1/4 финала. В первой игре в Милане «Рома» победила со счетом 1:0.

Если «Милан» выйдет в полуфинал Лиги Европы, то будущему Пиоли в клубе ничто угрожать не будет.

Стефано Пиоли работает с «Миланом» с 2019 года. Под его руководством команда стала чемпионом Италии в сезоне-2021/2022.

Ранее сообщалось, что Пиоли останется в «Милане» на следующий сезон.

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Милан Стефано Пиоли
Источник La Gazzetta dello Sport
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