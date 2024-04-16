Действующая легенда Баварии оценил чемпионство Байера в Германии

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал историческое чемпионство «Байера» в Бундеслиге – первое в клубной истории, случившееся после 11 титулов «Баварии» подряд.

«Судьба чемпионства решена.

После 11 чемпионских титулов [«Баварии»] подряд леверкузенский «Байер» завоевал трофей в этом году, показав поистине сенсационную игру. Пока что команда моего бывшего товарища по команде Хаби Алонсо остается непобежденной в этом сезоне. Я поздравляю всю команду и клуб с этим достижением. Это значит, что в следующем сезоне мы будем догоняющими. Это будет по-новому, это будет по-другому, что принесет глоток свежего воздуха.

После всех заслуженных поздравлений теперь вернусь к «Баварии». Речь идет о короне европейского клубного футбола. В среду в ответном матче Лиги чемпионов против «Арсенала» в Мюнхене будет интересно. После ничьей 2:2 в первом матче мы можем выйти в полуфинал благодаря победе. Эти вечера, это давление, эта особая атмосфера на «Альянц Арене» – я с нетерпением жду этого», – написал Мюллер в LinkedIn.

Ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов «Баварии» и «Арсенала» состоится 17 апреля, начало – в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что «Бавария» отказалась от кандидатуры топ-тренера.