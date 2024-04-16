Вычеркнули великого. Бавария отказалась от кандидатуры топ-тренера
Мюнхенский клуб не заинтересован в сотрудничестве с Зинедином Зиданом
Немецкая «Бавария» не рассматривает кандидатуру бывшего наставника мадридского «Реала» Зинедина Зидана на пост главного тренера команды.
Ранее сообщалось, что 51-летний Зидан и «Бавария» якобы начали переговоры.
Источник утверждает, что главным кандидатом на тренерский пост в «Баварии» называется Юлиан Нагельсманн, работающий со сборной Германии. В качестве альтернативы ему рассматриваются Роберто Де Дзерби или Унаи Эмери.
Как известно, нынешней наставник мюнхенцев Томас Тухель летом покинет «Баварию».
В таблице немецкой Бундеслиги «Бавария» после 29 туров занимает второе место с 63 очками. Лидирует «Байер» (79 очков), который досрочно уже стал чемпионом страны.
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