Вычеркнули великого. Бавария отказалась от кандидатуры топ-тренера

Немецкая «Бавария» не рассматривает кандидатуру бывшего наставника мадридского «Реала» Зинедина Зидана на пост главного тренера команды.

Ранее сообщалось, что 51-летний Зидан и «Бавария» якобы начали переговоры.

Источник утверждает, что главным кандидатом на тренерский пост в «Баварии» называется Юлиан Нагельсманн, работающий со сборной Германии. В качестве альтернативы ему рассматриваются Роберто Де Дзерби или Унаи Эмери.

Как известно, нынешней наставник мюнхенцев Томас Тухель летом покинет «Баварию».

В таблице немецкой Бундеслиги «Бавария» после 29 туров занимает второе место с 63 очками. Лидирует «Байер» (79 очков), который досрочно уже стал чемпионом страны.