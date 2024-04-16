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Германия
16 апреля 2024, 10:01 | Обновлено 16 апреля 2024, 10:09
495
0

Вычеркнули великого. Бавария отказалась от кандидатуры топ-тренера

Мюнхенский клуб не заинтересован в сотрудничестве с Зинедином Зиданом

16 апреля 2024, 10:01 | Обновлено 16 апреля 2024, 10:09
495
0
Вычеркнули великого. Бавария отказалась от кандидатуры топ-тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Немецкая «Бавария» не рассматривает кандидатуру бывшего наставника мадридского «Реала» Зинедина Зидана на пост главного тренера команды.

Ранее сообщалось, что 51-летний Зидан и «Бавария» якобы начали переговоры.

Источник утверждает, что главным кандидатом на тренерский пост в «Баварии» называется Юлиан Нагельсманн, работающий со сборной Германии. В качестве альтернативы ему рассматриваются Роберто Де Дзерби или Унаи Эмери.

Как известно, нынешней наставник мюнхенцев Томас Тухель летом покинет «Баварию».

В таблице немецкой Бундеслиги «Бавария» после 29 туров занимает второе место с 63 очками. Лидирует «Байер» (79 очков), который досрочно уже стал чемпионом страны.

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Источник Sky Sports
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