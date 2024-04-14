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Германия
14 апреля 2024, 16:31 |
443
0

Бавария начала переговоры с Зиданом

Клуб уже связался с агентом французского тренера

14 апреля 2024, 16:31 |
443
0
Бавария начала переговоры с Зиданом
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

«Бавария» начала активную работу над приглашением на пост главного тренера команды Зинедина Зидана. Об этом сообщает испанское издание Marca.

По их информации, чемпионы Германии уже связывались с агентом Зидана. Его кандидатура рассматривается в Мюнхене как один из приоритетных вариантов на замену нынешнему наставнику команды Томасу Тухелю.

Пока что не известно, согласится ли Зидан возглавить «Баварию». Ранее он отклонял все предложения, ожидая приглашения от сборной Франции.

Ранее сообщалось о том, что ассистентом Зидана в «Баварии» может стать Франк Рибери.

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Бавария Зинедин Зидан
Источник Marca
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