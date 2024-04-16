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ATP
16 апреля 2024, 08:25 | Обновлено 16 апреля 2024, 08:35
141
0

Алькарас рассказал о травме, которая помешала ему выступить в Барселоне

Испанец в столице Каталонии не сможет защитить титул

16 апреля 2024, 08:25 | Обновлено 16 апреля 2024, 08:35
141
0
Алькарас рассказал о травме, которая помешала ему выступить в Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Испанский теннисист Карлос Алькарас (№3 АТР) поделился деталями имеющегося повреждения, из-за которого он снялся с турнира АТР 500 в Барселоне (Испания).

«Все началось в Монте-Карло, на первой тренировке. Через час я почувствовал довольно значительный дискомфорт в предплечье, что, как я думал, не будет иметь большого значения. Однако вместе с моей командой мы отнеслись к этому серьезно, проведя необходимые тесты, чтобы увидеть, что у меня там.

Я вернулся домой, чтобы посмотреть, смогу ли я с выздоровлением, терпением и днями отдыха как можно лучше подготовиться к Барселоне. В субботу утром я сдал тест, из которого сложились вполне положительные впечатления. Это дало мне надежду сыграть на этом турнире, но для нас лакмусовой бумажкой стало воскресенье. Это был первый день, когда я ударил справа с того дня, как все началось в Монте-Карло. ...И все оказалось не так, как мы ожидали. Я заметил то же самое, и каждый раз, когда я увеличивал интенсивность удара справа, я видел, что есть все больше и больше дискомфорта.

Это было трудное решение. Турнир в Барселоне очень важен для меня, он очень особенный», — признался Алькарас.

Заметим, что c 24 апреля по 5 мая в столице Испании состоится турнир Mutua Madrid Open, на котором Алькарасу предстоит защищать титул.

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Карлос Алькарас (теннисист) травма ATP Барселона
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