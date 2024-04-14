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ATP
14 апреля 2024, 13:52 | Обновлено 14 апреля 2024, 14:04
245
0

Лишится титула. Алькарас снялся с турнира в Барселоне

Испанец не подтвердит свой чемпионский статуса

14 апреля 2024, 13:52 | Обновлено 14 апреля 2024, 14:04
245
0
Лишится титула. Алькарас снялся с турнира в Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Испанский теннисист Карлос Алькарас (№3 АТР) снялся с турнира ATP 500, который состоится в Барселоне.

Он должен был защищать титул, который выигрывал в столице Каталонии два года подряд.

В основной сетке испанца заменит лаки-лузер.

Как известно, ранее Карлос Алькарас пропустил Мастерс в Монте-Карло. Причина – травма правого предплечья.

Есть сведения, что сейчас теннисист не травмирован, а испытывает дискомфорт при силовом ударе справа.

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ATP Барселона Карлос Алькарас (теннисист)
Источник Sport.ua
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