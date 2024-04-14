Лишится титула. Алькарас снялся с турнира в Барселоне
Испанец не подтвердит свой чемпионский статуса
Испанский теннисист Карлос Алькарас (№3 АТР) снялся с турнира ATP 500, который состоится в Барселоне.
Он должен был защищать титул, который выигрывал в столице Каталонии два года подряд.
В основной сетке испанца заменит лаки-лузер.
Как известно, ранее Карлос Алькарас пропустил Мастерс в Монте-Карло. Причина – травма правого предплечья.
Есть сведения, что сейчас теннисист не травмирован, а испытывает дискомфорт при силовом ударе справа.
Es importante remarcarlo: Carlos Alcaraz NO está lesionado. Así lo confirmaron ayer las pruebas médicas.— Germán R. Abril (@gerebit0) April 14, 2024
El problema es que no tiene buenas sensaciones a la hora de golpear fuerte con la derecha. Es importante que se vuelva a sentir con confianza a la hora de golpear el drive. pic.twitter.com/Fjw3Nr2QIw
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