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Лига чемпионов
16 апреля 2024, 07:49 | Обновлено 16 апреля 2024, 07:51
893
0

Луис Энрике пообещал Барселоне переписать историю

Испанец и его команда готовы к новой встрече с каталонцами

16 апреля 2024, 07:49 | Обновлено 16 апреля 2024, 07:51
893
0
Луис Энрике пообещал Барселоне переписать историю
UEFA. Луис Энрике

Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике поделился, чего ждет от ответного матча 1/4 Лиги чемпионов с «Барселоной».

«Мы падаем, мы снова поднимаемся. В этом вся суть спорта высшего уровня. Спортсмен должен это знать. Это тяжело, но нужно это принять.

На тренировке мы смогли хорошо подготовить нашу стратегию. Опять же, мы готовы играть в свою игру, с давлением. «Барса» может использовать длинные передачи Левандовски и оказывать на нас давление. Думаю, игра будет похожей, с голами с обеих сторон.

Каждый игрок в моей команде хочет побеждать. «ПСЖ» никогда не удавалось пройти квалификацию после поражения в первом матче дома, но завтра будет день, когда мы сделаем это и пройдем квалификацию. Мы убеждены, что сможем переломить ситуацию. Этот второй матч немного другой. У нас было время проанализировать и улучшить нашу игру. Результат не отражает того, чего мы заслуживали», – заявил Луис Энрике.

Матч «Барселона» – «ПСЖ» состоится 16 апреля, начало – в 22:00 по киевскому времени. В первой игре в Париже со счетом 3:2 победили каталонцы.

Ранее наставник «Барселоны» Хави ответил Луису Энрике на то, кто лучше олицетворяет стиль «Барселоны».

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Луис Энрике Лига чемпионов Барселона ПСЖ Барселона - ПСЖ
Источник УЕФА
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