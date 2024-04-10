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  4. Хави ответил Луису Энрике на то, кто лучше олицетворяет стиль Барселоны
Лига чемпионов
10 апреля 2024, 11:42 |
679
0

Хави ответил Луису Энрике на то, кто лучше олицетворяет стиль Барселоны

Каталонский клуб сыграет с ПСЖ первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов

10 апреля 2024, 11:42 |
679
0
Хави ответил Луису Энрике на то, кто лучше олицетворяет стиль Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес перед очным матчем Лиги чемпионов ответил на слова наставника ПСЖ Луиса Энрике о том, что он «лучше олицетворяет фирменный стиль» каталонского клуба.

«У нас хорошие отношения, я его уважаю. Для меня он один из лучших тренеров в мире. У него есть команда, созданная, чтобы выиграть Лигу чемпионов. У нас обоих есть ДНК «Барсы», как и у Пепа Гвардиолы и Микеля Артеты – и мы вчетвером играем в четвертьфинале Лиги чемпионов. Я думаю, что мы все стремимся к тому же», – приводит слова Хави Get Football News France.

Напомним, матч ПСЖ – «Барселона» пройдет 10 апреля в Париже. Ранее Хави назвал французский клуб фаворитом в их противостоянии.

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Хави Барселона ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Барселона Луис Энрике
Источник Get French Football News
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