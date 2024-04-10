Хави назвал фаворита противостояния Барселоны и ПСЖ в Лиге чемпионов

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал предстоящий матч четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов против ПСЖ.

«Это не какая-то стратегия, я действительно думаю, что ПСЖ является фаворитом в этом противостоянии. Они взяли у нас Дембеле и потратили гораздо больше, чем мы. Это команда, созданная для победы в Лиге чемпионов.

Я хорошо их знаю, этот клуб принадлежит Катару, и победа в Лиге чемпионов — их главная цель», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Напомним, первый матч между командами пройдет 10 апреля в Париже.