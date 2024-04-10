Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хави назвал фаворита противостояния Барселоны и ПСЖ в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
10 апреля 2024, 08:36 | Обновлено 10 апреля 2024, 08:37
712
0

Хави назвал фаворита противостояния Барселоны и ПСЖ в Лиге чемпионов

Первый матч пройдет 10 апреля в Париже

10 апреля 2024, 08:36 | Обновлено 10 апреля 2024, 08:37
712
0
Хави назвал фаворита противостояния Барселоны и ПСЖ в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал предстоящий матч четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов против ПСЖ.

«Это не какая-то стратегия, я действительно думаю, что ПСЖ является фаворитом в этом противостоянии. Они взяли у нас Дембеле и потратили гораздо больше, чем мы. Это команда, созданная для победы в Лиге чемпионов.

Я хорошо их знаю, этот клуб принадлежит Катару, и победа в Лиге чемпионов — их главная цель», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Напомним, первый матч между командами пройдет 10 апреля в Париже.

По теме:
Лунин не помешал. Ман Сити с Реалом продлил феноменальную серию в ЛЧ
Легенда Арсенала оценил скандальное падение Сака в штрафной Баварии
Английские СМИ высоко оценили игру Зинченко в матче против Баварии в ЛЧ
Хави Барселона ПСЖ Лига чемпионов
Источник Mundo Deportivo
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамовец Ярмоленко на пороге грандиозного рекорда
Футбол | 09 апреля 2024, 12:09 7
Динамовец Ярмоленко на пороге грандиозного рекорда
Динамовец Ярмоленко на пороге грандиозного рекорда

Гол в ворота ЛНЗ стал для Андрея 189-м в составе Динамо и национальной сборной

ГВАРДИОЛА: «В первых трех сезонах мы бы проиграли такой матч со счетом 1:4»
Футбол | 10 апреля 2024, 03:39 0
ГВАРДИОЛА: «В первых трех сезонах мы бы проиграли такой матч со счетом 1:4»
ГВАРДИОЛА: «В первых трех сезонах мы бы проиграли такой матч со счетом 1:4»

Главный тренер «Манчестер Сити»​​​​​​​ прокомментировал поединок против «Реала»

Вышел Зинченко – пошла игра. Арсенал сумел дома не проиграть Баварии
Футбол | 09.04.2024, 23:55
Вышел Зинченко – пошла игра. Арсенал сумел дома не проиграть Баварии
Вышел Зинченко – пошла игра. Арсенал сумел дома не проиграть Баварии
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Лунин? Последние два гола... Их не спасти»
Футбол | 10.04.2024, 00:51
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Лунин? Последние два гола... Их не спасти»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Лунин? Последние два гола... Их не спасти»
Йошко ГВАРДИОЛ: «Рад, что впервые забил за Ман Сити, еще и топ-сопернику»
Футбол | 10.04.2024, 04:59
Йошко ГВАРДИОЛ: «Рад, что впервые забил за Ман Сити, еще и топ-сопернику»
Йошко ГВАРДИОЛ: «Рад, что впервые забил за Ман Сити, еще и топ-сопернику»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти оценил безумный матч с Ман Сити, в котором Лунин пропустил 3 гола
Анчелотти оценил безумный матч с Ман Сити, в котором Лунин пропустил 3 гола
10.04.2024, 07:01 1
Футбол
Друг Милевского рассказал, чем Артем зарабатывает на жизнь
Друг Милевского рассказал, чем Артем зарабатывает на жизнь
08.04.2024, 15:52 6
Футбол
Суперкамбек мужа Свитолиной. Монфис впервые с 2016 года выиграл в Монако
Суперкамбек мужа Свитолиной. Монфис впервые с 2016 года выиграл в Монако
09.04.2024, 21:11 2
Теннис
Блестящее шоу в Мадриде. Реал и Манчестер Сити сыграли вничью
Блестящее шоу в Мадриде. Реал и Манчестер Сити сыграли вничью
09.04.2024, 23:59 44
Футбол
Анчелотти сказал вратарю Реала, что для него больше нет места в команде
Анчелотти сказал вратарю Реала, что для него больше нет места в команде
09.04.2024, 19:46 5
Футбол
ПИППЕН – об отношениях с Джорданом: «Мне очень больно»
ПИППЕН – об отношениях с Джорданом: «Мне очень больно»
08.04.2024, 12:09 1
Баскетбол
Жирона предложила украинской звезде новый контракт. Известен ответ
Жирона предложила украинской звезде новый контракт. Известен ответ
08.04.2024, 21:05 2
Футбол
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Реал Мадрид – Манчестер Сити
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Реал Мадрид – Манчестер Сити
09.04.2024, 07:45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем