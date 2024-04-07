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Лига Чемпионов
ПСЖ
10.04.2024 22:00 - : -
Барселона
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Лига чемпионов
07 апреля 2024, 11:35 | Обновлено 07 апреля 2024, 12:22
171
0

ПСЖ – Барселона. Четвертьфинал ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 апреля в 22:00 матч 1/4 финала Лиги чемпионов

07 апреля 2024, 11:35 | Обновлено 07 апреля 2024, 12:22
171
0
ПСЖ – Барселона. Четвертьфинал ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСЖ – Барселона

В среду, 10 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «ПСЖ» и «Барселона».

Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

В противостоянии 1/8 финала французский клуб обыграл «Реал Сосьедад». По итогам двух матчей «ПСЖ» выиграл с общим счетом 4:1.

  • Прогноз на поединок читайте в Telegram.

«Барселона» в 1/8 финала прошла «Наполи». В Неаполе команды сыграли 1:1, а в Барселоне «сине-гранатовые» выиграли 3:1.

Победитель этого двухматчевого противостояния сыграет в полуфинале с триумфатором пары «Атлетико» – «Боруссия Дортмунд».

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

ПСЖ – Барселона. Четвертьфинал ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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