ПСЖ – Барселона. Четвертьфинал ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 апреля в 22:00 матч 1/4 финала Лиги чемпионов
В среду, 10 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «ПСЖ» и «Барселона».
Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
В противостоянии 1/8 финала французский клуб обыграл «Реал Сосьедад». По итогам двух матчей «ПСЖ» выиграл с общим счетом 4:1.
- Прогноз на поединок читайте в Telegram.
«Барселона» в 1/8 финала прошла «Наполи». В Неаполе команды сыграли 1:1, а в Барселоне «сине-гранатовые» выиграли 3:1.
Победитель этого двухматчевого противостояния сыграет в полуфинале с триумфатором пары «Атлетико» – «Боруссия Дортмунд».
Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
ПСЖ – Барселона. Четвертьфинал ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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