Украина. Премьер лига16 апреля 2024, 06:08 | Обновлено 16 апреля 2024, 06:20
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Украинец не помог. Визела уступила Шавешу в чемпионате Португалии
Орест Лебеденко вышел в старте
16 апреля 2024, 06:08 | Обновлено 16 апреля 2024, 06:20
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Состоялся матч 29 тура чемпионата Португалии, в котором сыграли «Визела» и «Шавеш». Игра окончилась минимальной победой гостей.
Для украинских болельщиков матчи интересен тем, что в основе «Визели» вышел украинский защитник Орест Лебеденко. Он отыграл 62 минуты, после чего был заменен, а за две минуты до замены получил желтую карточку.
Чемпионат Португалии. 29 тур
Визела – Шавеш – 0:1
Гол: Жота Гонсалвеш, 29, аг
События матча
29’
ГОЛ ! Автогол забил Жота Гонсалвеш (Визела).
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