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Чемпионат Португалии
Визела
15.04.2024 22:15 – FT 0 : 1
Шавеш
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Украина. Премьер лига
16 апреля 2024, 06:08 | Обновлено 16 апреля 2024, 06:20
138
0

Украинец не помог. Визела уступила Шавешу в чемпионате Португалии

Орест Лебеденко вышел в старте

16 апреля 2024, 06:08 | Обновлено 16 апреля 2024, 06:20
138
0
Украинец не помог. Визела уступила Шавешу в чемпионате Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч 29 тура чемпионата Португалии, в котором сыграли «Визела» и «Шавеш». Игра окончилась минимальной победой гостей.

Для украинских болельщиков матчи интересен тем, что в основе «Визели» вышел украинский защитник Орест Лебеденко. Он отыграл 62 минуты, после чего был заменен, а за две минуты до замены получил желтую карточку.

Чемпионат Португалии. 29 тур

Визела – Шавеш – 0:1

Гол: Жота Гонсалвеш, 29, аг

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

29’
ГОЛ ! Автогол забил Жота Гонсалвеш (Визела).
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Источник Sport.ua
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