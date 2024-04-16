Украинец не помог. Визела уступила Шавешу в чемпионате Португалии

Состоялся матч 29 тура чемпионата Португалии, в котором сыграли «Визела» и «Шавеш». Игра окончилась минимальной победой гостей.

Для украинских болельщиков матчи интересен тем, что в основе «Визели» вышел украинский защитник Орест Лебеденко. Он отыграл 62 минуты, после чего был заменен, а за две минуты до замены получил желтую карточку.

Чемпионат Португалии. 29 тур

Визела – Шавеш – 0:1

Гол: Жота Гонсалвеш, 29, аг

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