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Украина. Премьер лига
16 апреля 2024, 05:40 | Обновлено 16 апреля 2024, 06:07
175
0

Виталий ПОНОМАРЕВ: «Ребята играли в тот футбол, что пропагандирует Рух»

Тренер львовян прокомментировал ничью с «Кривбассом»

16 апреля 2024, 05:40 | Обновлено 16 апреля 2024, 06:07
175
0
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Ребята играли в тот футбол, что пропагандирует Рух»
ФК Рух. Фредди Плюман

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев прокомментировал ничью 1:1 в матче с «Кривбассом».

«Горжусь своей командой, ведь ребята с первой до последней минуты играли в тот футбол, который пропагандирует «Рух». Думаю, сегодняшний матч понравился болельщикам. Нам противостояла команда, борющаяся за чемпионство. Молодые ребята могли сломаться, пропустив гол в раздевалку, но этого не произошло и нам удалось сравнять счет. Это важный психологический момент, и наши игроки справились с этим вызовом. Конечно, мы хотели победить, но и ничья – неплохой результат.

«Кривбасс» не превосходил нас по игре. Криворожцы разве в первые 5 минут второго тайма больше владели мячом, но дальше мы играли интенсивнее и выглядели лучше соперника. Конечно, были некоторые ошибки, но это – нормальное явление. В общем, ребята продемонстрировали ту игру, которую от них требует тренерский штаб.

Обе команды демонстрировали высокую интенсивность и в конце матча было заметно, что футболисты устали. Хотелось добавить скорости и Рунич и Лях хорошо усилили игру, Притула также качественно сыграл, а от Квасницы хотелось большего. Но снова повторюсь, что это – молодые игроки и нельзя от них требовать всегда держать высокий уровень. Это те риски, на которые сейчас идет «Рух», но в то же время игроки получают необходимый опыт. В старте вышел Теслюк, ведь он заслужил это своей работой на тренировках, кроме того, были определенные тактические моменты, которые следовало учитывать.

Мы хорошо изучили соперника, как и «Кривбасс» выучил нашу игру. Не думаю, что команды чем-то удивили друг друга. У криворожцев хорошие игроки и демонстрируют качественный футбол. Это серьезный претендент на чемпионство.

Конечно, хотелось бы, чтобы травмированные футболисты были здоровыми и мы ждем их возвращения. Сейчас вне игры несколько наших лидеров и они нужны команде. Но в то же время есть молодежь, которая качественно их подменяет и виден их прогресс. Хочется, чтобы этот процесс продолжился и они росли и дальше и демонстрировали еще лучшую игру. Радует, что у нас пока нет проблем с составом, ведь у нас есть кому равноценно заменить футболистов, которые из-за травм или дисквалификации не могут сыграть в каком-то матче», – сказал Пономарев.

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Источник ФК Рух Львов
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