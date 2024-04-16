Руслан РОТАНЬ: «Арбитр отработал хорошо, удаление справедливое»

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань прокомментировал проигрыш в поражении в большинстве от киевского «Динамо» (0:1).

«В принципе, все все видели. Игра складывалась так, что все было в наших руках. Мы оказались в большинстве, стремились это реализовать, но класс «Динамо» нивелировал наше численное преимущество, и мы не могли создать ничего более содержательного. Принимали неправильные решения, мяч быстро не ходил.

Счет 0:1, и его нужно принять. «Динамо» после удаления стало играть компактнее и отошло назад, эта команда испокон веков очень хорошо использует свои шансы при игре на контратаках.

Мы стремились быстрее перемещать мяч, выделяли свободные зоны, доходили до третьей зоны, но очень медленно это делали и практически не имели шансов взятия ворот соперника. Это класс. Когда он есть, то третья зона легче дается – там нужно брать игру на себя, в каких-то ситуациях пробить по воротам. А когда класса не хватает, возникают проблемы.

Был ли фол в эпизоде с голом? Судья посмотрел VAR и принял решение. Трудно говорить об этом. В каждом матче я чем-то недоволен, я, как и все, хочу побеждать. Но должен признать, что арбитр отработал хорошо, судил ровно, без ошибок, удаление справедливо. Если арбитр увидел в эпизоде с голом, что фола не было, то это нужно принять, как и результат», – сказал Ротань.