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  4. СЛЮБИК: «На тренировке все начали говорить: Golden Boy, Golden Boy!»
Украина. Премьер лига
16 апреля 2024, 04:53 | Обновлено 16 апреля 2024, 04:59
239
0

СЛЮБИК: «На тренировке все начали говорить: Golden Boy, Golden Boy!»

Защитник «Руха» рассказал о реакции команды на его номинацию на премию

16 апреля 2024, 04:53 | Обновлено 16 апреля 2024, 04:59
239
0
СЛЮБИК: «На тренировке все начали говорить: Golden Boy, Golden Boy!»
ФК Рух. Богдан Слюбик

Защитник «Руха» Богдан Слюбик рассказал, как команда отреагировала на его номинацию на премию Golden Boy 2024:

«Я пришел на тренировку и все стали обращаться ко мне: Golden Boy, Golden Boy!

Сначала не понимал, о чем они говорят, только потом уже в своем номере я посмотрел на этот рейтинг и тогда все осознал.

Был приятно удивлен. Ребята подшутят, называют звездой».

Недавно стали известны 100 претендентов на награду Golden Boy 2024, которая вручается лучшему молодому игроку до 21 года.

В список номинантов включен только один украинец – защитник львовского «Руха» Богдан Слюбик.

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Богдан Слюбик чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Golden Boy
Источник ФК Рух Львов
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