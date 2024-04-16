СЛЮБИК: «На тренировке все начали говорить: Golden Boy, Golden Boy!»
Защитник «Руха» рассказал о реакции команды на его номинацию на премию
Защитник «Руха» Богдан Слюбик рассказал, как команда отреагировала на его номинацию на премию Golden Boy 2024:
«Я пришел на тренировку и все стали обращаться ко мне: Golden Boy, Golden Boy!
Сначала не понимал, о чем они говорят, только потом уже в своем номере я посмотрел на этот рейтинг и тогда все осознал.
Был приятно удивлен. Ребята подшутят, называют звездой».
Недавно стали известны 100 претендентов на награду Golden Boy 2024, которая вручается лучшему молодому игроку до 21 года.
В список номинантов включен только один украинец – защитник львовского «Руха» Богдан Слюбик.
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