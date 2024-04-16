СЛЮБИК: «На тренировке все начали говорить: Golden Boy, Golden Boy!»

Защитник «Руха» Богдан Слюбик рассказал, как команда отреагировала на его номинацию на премию Golden Boy 2024:

«Я пришел на тренировку и все стали обращаться ко мне: Golden Boy, Golden Boy!

Сначала не понимал, о чем они говорят, только потом уже в своем номере я посмотрел на этот рейтинг и тогда все осознал.

Был приятно удивлен. Ребята подшутят, называют звездой».

Недавно стали известны 100 претендентов на награду Golden Boy 2024, которая вручается лучшему молодому игроку до 21 года.

В список номинантов включен только один украинец – защитник львовского «Руха» Богдан Слюбик.