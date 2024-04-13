Стали известны претенденты на награду Golden Boy. Среди них есть украинец
По индексу Football Benchmark Богдан Слюбик занимает 61-е место в рейтинге
Сегодня, 13 апреля 2024 года, стали известны 100 претендентов на награду Golden Boy 2024, которая вручается лучшему молодому игроку в возрасте до 21 года.
В список номинантов попал всего один украинец – защитник львовского «Руха» Богдан Слюбык. По индексу Football Benchmark, который оценивает выступления игроков в период с 3 октября 2023 года до 27 марта 2024 года, 20-летний футболист занимает 61-е место в рейтинге.
Топ-10 главных претендентов на награду по версии Football Benchmark:
- 1. Ламин Ямал («Барселона», Испания)
- 2. Жоау Невеш («Бенфика», Португалия)
- 3. Алехандро Гарначо («Ман Юнайтед», Аргентина)
- 4. Варрен Заир-Эмери («ПСЖ», Франция)
- 5. Лени Йоро («Лилль», Франция)
- 6. Савио («Жирона», Бразилия)
- 7. Кобби Мейну («Ман Юнайтед», Англия)
- 8. Рико Льюис («Ман Сити», Англия)
- 9. Йоррел Хато («Аякс», Нидерланды)
- 10. Артур Вермерен («Атлетико» Мадрид, Бельгия).
Рейтинг будет обновляться ежемесячно до вручения награды, которое состоится в октябре 2024 года.
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