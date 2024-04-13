Стали известны претенденты на награду Golden Boy. Среди них есть украинец

Сегодня, 13 апреля 2024 года, стали известны 100 претендентов на награду Golden Boy 2024, которая вручается лучшему молодому игроку в возрасте до 21 года.

В список номинантов попал всего один украинец – защитник львовского «Руха» Богдан Слюбык. По индексу Football Benchmark, который оценивает выступления игроков в период с 3 октября 2023 года до 27 марта 2024 года, 20-летний футболист занимает 61-е место в рейтинге.

Топ-10 главных претендентов на награду по версии Football Benchmark:

1. Ламин Ямал («Барселона», Испания)

2. Жоау Невеш («Бенфика», Португалия)

3. Алехандро Гарначо («Ман Юнайтед», Аргентина)

4. Варрен Заир-Эмери («ПСЖ», Франция)

5. Лени Йоро («Лилль», Франция)

6. Савио («Жирона», Бразилия)

7. Кобби Мейну («Ман Юнайтед», Англия)

8. Рико Льюис («Ман Сити», Англия)

9. Йоррел Хато («Аякс», Нидерланды)

10. Артур Вермерен («Атлетико» Мадрид, Бельгия).

Рейтинг будет обновляться ежемесячно до вручения награды, которое состоится в октябре 2024 года.