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Украина. Премьер лига
16 апреля 2024, 04:40 | Обновлено 16 апреля 2024, 05:08
75
0

«Они нас не переиграли». Игроки Колоса – об игре с Полесьем

Павел Ореховский и Валерий Лучкевич пообщались с прессой

16 апреля 2024, 04:40 | Обновлено 16 апреля 2024, 05:08
75
0
«Они нас не переиграли». Игроки Колоса – об игре с Полесьем
ФК Колос. Валерий Лучкевич

После проигранного матча с «Полесьям» (0:1) свои комментарии об игре дали футболисты ковалевской команды Валерий Лучкевич и Павел Ореховский.

Ориховский: «Трудная игра. Хороший соперник, подбирающий квалифицированных игроков. Но такая игра, что я считаю, что они нас не обыграли. Лично для меня это самая обидная игра, потому что у нас были хорошие выпады, мы должны их реализовывать и вообще побеждать в этой игре.

Не хватило в завершающей фазе – последнего паса, точной передачи... Были хорошие переходы, были выбеги 3 в 2, 3 в 3, нам нужно было их реализовывать».

Лучкевич: «Мы проиграли не по игре, не по моментам, но по результату. Это самое главное – мы не завоевали ни трех очков, ни даже одного.

«Полесье» – качественный соперник, здесь собраны квалифицированные футболисты, тяжело было играть.

Самочувствие? Если вышел на поле, никого это уже не волнует. Организм выдержал все хорошо. Если я вышел на поле, я не хочу подвести себя или команду. Если у тебя что-то болит, то не выходи на поле.

Что сказал тренер? Похвалил и сказал, что нечем упрекнуть. Мы показали хорошую игру, но нехороший итог. Поэтому здесь трудно было подобрать слова, он только поблагодарил и все. Мы все сами прекрасно понимаем».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Вячеслав Танковский Колос Ковалевка Полесье - Колос Валерий Лучкевич Павел Ориховский видео
Источник ФК Колос Ковалевка
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