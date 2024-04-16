«Они нас не переиграли». Игроки Колоса – об игре с Полесьем
Павел Ореховский и Валерий Лучкевич пообщались с прессой
После проигранного матча с «Полесьям» (0:1) свои комментарии об игре дали футболисты ковалевской команды Валерий Лучкевич и Павел Ореховский.
Ориховский: «Трудная игра. Хороший соперник, подбирающий квалифицированных игроков. Но такая игра, что я считаю, что они нас не обыграли. Лично для меня это самая обидная игра, потому что у нас были хорошие выпады, мы должны их реализовывать и вообще побеждать в этой игре.
Не хватило в завершающей фазе – последнего паса, точной передачи... Были хорошие переходы, были выбеги 3 в 2, 3 в 3, нам нужно было их реализовывать».
Лучкевич: «Мы проиграли не по игре, не по моментам, но по результату. Это самое главное – мы не завоевали ни трех очков, ни даже одного.
«Полесье» – качественный соперник, здесь собраны квалифицированные футболисты, тяжело было играть.
Самочувствие? Если вышел на поле, никого это уже не волнует. Организм выдержал все хорошо. Если я вышел на поле, я не хочу подвести себя или команду. Если у тебя что-то болит, то не выходи на поле.
Что сказал тренер? Похвалил и сказал, что нечем упрекнуть. Мы показали хорошую игру, но нехороший итог. Поэтому здесь трудно было подобрать слова, он только поблагодарил и все. Мы все сами прекрасно понимаем».
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