Стало известно, где пройдет квалификация ЧМ-2025 по пляжному футболу

Всемирная организация пляжного футбола (BSWW) приняла решение, что европейский отборочный турнир чемпионата мира 2025 состоится в Испании.

Как сообщил официальный сайт BSWW, Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) в сотрудничестве с BSWW получила от ФИФА право на организацию европейской квалификации к чемпионату мира по пляжному футболу 2025 на Сейшельских островах.

Турнир будет проходить в испанской провинции Андалусия с 4 по 13 октября 2024 года.