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Пляжный футбол
16 апреля 2024, 04:29 | Обновлено 16 апреля 2024, 04:33
73
0

Стало известно, где пройдет квалификация ЧМ-2025 по пляжному футболу

Отборочный турнир пройдет в испанской провинции Андалусия с 4 до 13 октября

16 апреля 2024, 04:29 | Обновлено 16 апреля 2024, 04:33
73
0
Стало известно, где пройдет квалификация ЧМ-2025 по пляжному футболу
BSWW

Всемирная организация пляжного футбола (BSWW) приняла решение, что европейский отборочный турнир чемпионата мира 2025 состоится в Испании.

Как сообщил официальный сайт BSWW, Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) в сотрудничестве с BSWW получила от ФИФА право на организацию европейской квалификации к чемпионату мира по пляжному футболу 2025 на Сейшельских островах.

Турнир будет проходить в испанской провинции Андалусия с 4 по 13 октября 2024 года.

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Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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