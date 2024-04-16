Стало известно, где пройдет квалификация ЧМ-2025 по пляжному футболу
Отборочный турнир пройдет в испанской провинции Андалусия с 4 до 13 октября
Всемирная организация пляжного футбола (BSWW) приняла решение, что европейский отборочный турнир чемпионата мира 2025 состоится в Испании.
Как сообщил официальный сайт BSWW, Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) в сотрудничестве с BSWW получила от ФИФА право на организацию европейской квалификации к чемпионату мира по пляжному футболу 2025 на Сейшельских островах.
Турнир будет проходить в испанской провинции Андалусия с 4 по 13 октября 2024 года.
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