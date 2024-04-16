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Украина. Премьер лига
16 апреля 2024, 04:20 | Обновлено 16 апреля 2024, 04:37
108
0

Ярослав ВИШНЯК: «Вылет? Большая плотность в таблице, все может быть»

Главный тренер «Колоса» подытожил игру с «Полесьем»

16 апреля 2024, 04:20 | Обновлено 16 апреля 2024, 04:37
108
0
Ярослав ВИШНЯК: «Вылет? Большая плотность в таблице, все может быть»
ФК Колос. Ярослав Вишняк

Главный тренер ковалевского «Колоса» Ярослав Вишняк после проигранного матча с житомирским «Полесьем» (0:1) был заметно разочарован.

«Впечатления от игры положительные. От того, что создали моменты – я думаю, достаточно, чтобы не проиграть, как минимум. Но, конечно, результат и пропущенный мяч – это полный негатив. Я считаю, что команда сегодня сделала все, что могла, за что я ей очень благодарен.

Опять же, если по игре, то она давалась. В принципе, мы ее не должны были на мой взгляд проигрывать. Но мы ее проиграли, за что беру полную ответственность на себя, потому что затягивается эта полоса. Вроде я не вижу у ребят безразличия или того, что они опускают руки, но много таких болезненных поражений, которые очень сложно переживать. На последних минутах пропущены мячи эти – конечно, они бьют по психологии. Анализировать это, разбираться тоже непросто. Такое бывает, по-видимому, в футболе. Надо это переживать. Увидим, что будет дальше.

Вопрос вылета актуален для «Колоса»? Я надеюсь, что мы будем набирать очки. Но, конечно, что большая плотность в турнирной таблице, и все может быть. К сожалению, мы оказались в такой ситуации непростой. Но нужно бороться, другого пути нет. Есть вызовы – искусственно созданы в этом случае. Это привело к такому результату. Есть разные причины, но в любом случае нельзя опускать руки.

Правда ли, что руководство дало 2 матча на исправление ситуации? Давайте эти разговоры останутся между нами. Единственное, что я беру полную ответственность за происходящее за тот результат, который есть. Еще раз говорю – на мне ответственность. Поэтому я это прекрасно понимаю, – сказал Вишняк.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Вячеслав Танковский Колос Ковалевка Полесье - Колос пресс-конференция Ярослав Вишняк
Источник ФК Колос Ковалевка
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