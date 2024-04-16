Вячеслав ТАНКОВСКИЙ: «Есть такое чувство, что гора с плеч упала»

Центральный полузащитник житомирского «Полесья» Вячеслав Танковский, который стал автолом победного гола своей команды в матче 24 тура УПЛ против «Колоса» (1:0), прокомментировал победу над ковалевцами.

«Эмоции очень приятны, очень рад выйти и помочь команде. Порадовать болельщиков, они этого очень хотели — увидеть этот гол. Уверен, что они очень рады, мы — рады, весь Житомир рад.

Мы разыгрывали аут, я был на подборе и видел, что Яссин принял мяч на 16-ти метрах. Была свободная зона, он прокатил мяч. Наконец поля уже мокрые по погоде и можно хорошо приложиться к мячу. Не могу сказать, что до гола мы играли плохо, просто команда действовала надежно. не хотели пропустить.

А когда забили гол, то «Колос» пошел отыгрываться, у нас появились зоны. У нас хорошо получалось выходить из обороны. Есть такое чувство, что гора с плеч упала. Когда не выиграешь восемь матчей, да еще и на домашнем стадионе... Болельщики хотят и мы хотим почувствовать вкус победы.

Гол хочу посвятить жене и маленькой дочери. Она еще не смотрит игры, но уже скоро начнет, – сказал Танковский.