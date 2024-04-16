Новый лидер после разгрома в Лондоне. Список бомбардиров АПЛ 2023/24

15 апреля в Лондоне состоялся матч 33-го тура АПЛ 2023/24 между командами «Челси» и «Эвертон». Игра завершилась со счетом 6:0 в пользу «пенсионеров».

Дубль в этом поединке оформил 21-английский футболист «синих» Коул Палмер.

Теперь на его счету 20 голов и 9 ассистов. Такая статистика позволяет юному англичанину занимать первое место в списке бомбардиров чемпионата Англии 2023/24.

У звездного норвежского форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда также 20 забитых мячей, но на 4 голевых паса меньше. Третью строчку занимает Олли Уоткинс из «Астон Виллы» (19 голов и 10 ассистов).

С четвертого по шестое место располагаются Мохамед Салах («Ливерпуль», 17 голов и 9 передач), Доминик Соланке («Бормнут, 17 голов и 3 передачи) и Александер Исак («Ньюкасл», 17 голов и 1 передача).

Отметим, что до встречи с «Эвертоном» Палмер был только шестым в списке голеадоров.

Выше всех в списке бомбардиров чемпионата Англии 2023/24 из представителей Украины находится Михаил Мудрик («Челси», 4 гола и 2 передачи). У него 81-я позиция.

Список бомбардиров АПЛ 2023/24 после 33-го тура:

Видеообзор матча Челси – Эвертон – 6:0 (покер Коула Палмера)