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  4. Олег ШАНДРУК: «Минут на семь мы вообще потеряли контроль над игрой»
Украина. Премьер лига
16 апреля 2024, 03:00 | Обновлено 16 апреля 2024, 03:36
52
0

Олег ШАНДРУК: «Минут на семь мы вообще потеряли контроль над игрой»

Тренер «Верес» оценил поражение от ЛНЗ

16 апреля 2024, 03:00 | Обновлено 16 апреля 2024, 03:36
52
0
Олег ШАНДРУК: «Минут на семь мы вообще потеряли контроль над игрой»
НК Верес. Олег Шандрук

Главный тренер ровенского «Вереса» Олег Шандрук прокомментировал проигранный матч своей команды против ЛНЗ (0:1) в 24 туре УПЛ.

«Довольно равный первый тайм. Борьба за центр поля. Практически без моментов. Затем – сигнал тревоги. Я уже говорил об этом, у нас есть проблема – мы будто договариваемся, но потом снова не включаемся в игру на сто процентов. Потеряли концентрацию на старте второго тайма и после собственного стандарта пропустили гол.

После этого минут на семь мы вообще потеряли контроль над игрой. ЛНЗ имел преимущество.

Потом соперник играл по результату. ЛНЗ очень надежно обороняется. Но свой момент у нас было. Могли получить очень важное очко. К сожалению, проиграли.

О состоянии поля в Черкассах – оно уже лучше, чем было здесь во время игры с «Минаем». Но такое поле способствует именно большому количеству борьбы и здесь очень важно выигрывать подборы. Плотность игры в обороне выходит на первый план», – сказал Шандрук.

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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Верес Олег Шандрук пресс-конференция
Источник ФК Верес
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