Владислав РЫБАК: «Семь матчей подряд без поражений? Ребята работают»

Вратарь харьковского «Металлист» Владислав Рыбак прокомментировал победный матч своей команды против вышгородского «Диназа» (2:0).

— Владислав, весной у тебя только один пропущенный мяч. С чем связана такая уверенность? Это заслуга защиты или ты так прогрессируешь?

— Это все плоды того труда, который мы проделали. Плоды сборов, по которым мы прошли, плоды тренировок.

— Когда Станислав Мораренко пытался попасть тебе в ближний угол со штрафного, ты показал ему какой-то жест. Что это значит?

— Это дружеский подкол. Он пытался переиграть меня, у него не получилось, ну и я сказал, что так нельзя делать.

— А ты был готов к тому, что мяч залетит в ближний угол? Это же мог быть гол, похожий на пропущенный Андреем Луниным от «Ман Сити».

— Это было небезопасно, я поставил одного игрока в стенку и отставил его в левую сторону от себя, чтобы закрыть ближний угол. Но, по-видимому, у Мораренко все же не хватило мастерства. Пусть тренируется и отрабатывает такие удары на тренировках, он еще, по-видимому, слишком слаб для таких ударов (улыбается, — прим.)

— В «Металлисте» уже 7 матчей подряд без поражений, солидная серия. С чем это связано, как ты думаешь?

— Думаю, это связано с настроением команды, в первую очередь. Также с работой на тренировках: все ребята работают, стараются, выкладываются. Это все переносится на игру. Поэтому я думаю, что такой результат тренировок закономерен.

— Последний вопрос. Когда нареше уже будет третья голевая передача? Мы подождали.

— Я думаю, что скоро. Coming soon!